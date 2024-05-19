Марков: «Это нонсенс, что Ташуев не попрощался с игроками «Факела», бог ему судья»

Нападающий «Факела» Евгений Марков прокомментировал апрельский уход из команды главного тренера Сергея Ташуева.
«Что касается увольнения Ташуева, то в тот период мы не могли вылезти из ямы. Мне кажется, руководители знают, что делают. Для меня это не было неожиданностью.
То, что он не попрощался с командой, показывает его не тренерские качества, а человеческие. Для меня это нонсенс. Бог ему судья. Но обид на него не осталось», – сказал Марков.
- Ташуева сменил Игорь Черевченко.
- «Факел» лишь за счет дополнительных показателей не идет в зоне переходных матчей.
- В последнем туре воронежцы сыграют с «Ахматом» (25 мая).