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    • Марков: «Это нонсенс, что Ташуев не попрощался с игроками «Факела», бог ему судья»

    Марков: «Это нонсенс, что Ташуев не попрощался с игроками «Факела», бог ему судья»

    Нападающий «Факела» Евгений Марков прокомментировал апрельский уход из команды главного тренера Сергея Ташуева.

    «Что касается увольнения Ташуева, то в тот период мы не могли вылезти из ямы. Мне кажется, руководители знают, что делают. Для меня это не было неожиданностью.

    То, что он не попрощался с командой, показывает его не тренерские качества, а человеческие. Для меня это нонсенс. Бог ему судья. Но обид на него не осталось», – сказал Марков.

    • Ташуева сменил Игорь Черевченко.
    • «Факел» лишь за счет дополнительных показателей не идет в зоне переходных матчей.
    • В последнем туре воронежцы сыграют с «Ахматом» (25 мая).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1716102386
    Да некогда ему было. То семейные проблемы , то на интервью надо бежать, не до вас.
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