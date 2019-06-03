«Мутко против»: «Зенит» задолжал клубам более 1 миллиарда рублей. Петербуржцы приобретали игроков в рассрочку

По информации телеграм-канала «Мутко» против», долг «Зенита» перед другими клубами составляет более 1 миллиарда рублей. Как утверждает источник, петербуржцы приобретали футболистов в рассрочку и до сих пор не рассчитались за совершенные трансферы.

«Зенит» задолжал другим клубам уже более миллиарда рублей. Речь идет о долгах по прошлым трансферам. Клуб старался приобретать игроков в рассрочку и теперь за переходы нескольких футболистов клуб должен почти 14 миллионов евро.

Однако, по словам сотрудников клуба, долги не должны повлиять на финансовое благополучие «Зенита», так как деньги на погашение долгов уже заложены в бюджет на 2019 год», – пишет телеграм-канал.

В сезоне-2018/19 «Зенит» стал чемпионом России.