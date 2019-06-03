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    «Мутко против»: «Зенит» задолжал клубам более 1 миллиарда рублей. Петербуржцы приобретали игроков в рассрочку

    По информации телеграм-канала «Мутко» против», долг «Зенита» перед другими клубами составляет более 1 миллиарда рублей. Как утверждает источник, петербуржцы приобретали футболистов в рассрочку и до сих пор не рассчитались за совершенные трансферы.

    «Зенит» задолжал другим клубам уже более миллиарда рублей. Речь идет о долгах по прошлым трансферам. Клуб старался приобретать игроков в рассрочку и теперь за переходы нескольких футболистов клуб должен почти 14 миллионов евро.

    Однако, по словам сотрудников клуба, долги не должны повлиять на финансовое благополучие «Зенита», так как деньги на погашение долгов уже заложены в бюджет на 2019 год», – пишет телеграм-канал.

    В сезоне-2018/19 «Зенит» стал чемпионом России.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    03.06.2019 15:59
    Комментарии35
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      Рейтинг: +89

      RJM555 7 часов назад

      Загляните на транфермаркет ........там стоимость всех команд РПЛ .

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      Рейтинг: +1016

      general.lizyukov 7 часов назад

      Фсьо, Зенитушка банкрот, срочно делим имущество, Чур, мне базу на Удельной ))) Хотя бы шкафчик!!!

      0
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      Рейтинг: +2217

      RotBerg 8 часов назад

      Так бы клубы и молчали)))

      2
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      Рейтинг: +2345

      Gek Dement > RotBerg 4 часа назад

      А чего им переживать и кричать? Рассрочка предполагает равномерное погашение, если платят исправно то все идёт как задумано.

      0
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      Рейтинг: +2575

      Viper for CSKA 8 часов назад

      14 миллионов евро - эту сумму смешно в современном футболе даже произносить. Один Элмар столько стоит. И были бы ещё реальные долги, а так просто внесённые в графики рассрочек выплаты по трансферам. Лишь бы очередную "сенсацию" найти и раздуть до глобальных размеров. Ну, хоть не про Спартак. И на том спасибо, а то "сенсации" из его стана уже порядком набили оскомину.

      5
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      Рейтинг: +29324

      portero 9 часов назад

      а пожалуйста инфу по всем клубам, и все строки дебет, кредит , активов у наших клубов конечно нет, всё в аренде? наверное даже арены Спартака и ЦСКА де юре не их. да и у Краснодара арена наверное не собственность клуба.

      3
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      Рейтинг: +6140

      KLIM777 9 часов назад

      однако по словам сотрудников клуба))) Каких млять сотрудников? Уборщицы?

      Для идиотов, которым снится газовая труба. И для тех, у кого украли 100 рублей с оплаты за газ в пользу Зенита.

      Дорогие, ослики! Прежде чем писать ахинею. Включите калькулятор и посчитайте простые циферки.

      Высчитайте сколько заработал Зенит с домашних матчей. Самый дешевый билет 500 руб. Самый дорогой не помню, точно больше 12 тысяч. Высчитайте среднюю посещаемость и умножьте. Если ваш мозг не баран, то вы поймете, что эти доходы очень существенные. И окупают очень многие затраты.

      Дальше ребятишки. Как у любого клуб. Есть фан-шоп. Продажи при такой посещаемости достигают хорошего уровня, цены на атрибутику достаточно высокие, но для родного клуба ничего не жалко. Это тоже часть бюджета.

      Маленькие ягнята, вы наверное не знали, что помимо Газпрома у Зенита, есть масса частных спонсоров. О них вы можете узнать на оф. сайте клуба.

      Стоит добавить. что есть еще напитки и еда, обслуживание вип-клиентов. Платные места на парковке.

      Идиоты, вы даже не посчитали, сколько зенит заработал с трансферов прошлых лет. Халк, Гарай, Витсель все ушли и окупили свои зарплаты. Слышали епт? У кого там труба газовая сломалась? Не говоря уж о Паредесе.

      Если у клуба действительно есть долги, то что же такой крупный спонсор, как Газпром не погасил их? Включайте свою головушку и думайте.

      6
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      Рейтинг: +541

      klim2m > KLIM777 9 часов назад

      Чувак а чтой то у тебя все бараны ослы дебилы?))Сам то ИДИОТИНА спустись на землю с высоты своей трибуны зенитовской и подсчитай сколько газпром у народа упер, Что там в Питере одни милиардеры газпромовские ходят по среднему ценнику? трудяги хреновы,

      4
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      Рейтинг: +6140

      KLIM777 > klim2m 9 часов назад

      почему все? Это только лишь те, кто пишет каждый день, что клуб живет на народные деньги. Понимаешь кому адресовано?

      Меня мало волнует, сколько там газпром или луйкойл спер, я не работаю в счетной палате. Это не то место, где надо ныть про народные деньги.

      Ага в Питере одни миллиардеры))) в Москву съезди разок) и поймешь, что Питеру ну очень далеко до Москвы.

      Дебилы они и в Африке дебилы, тут ничего не поделать. Иди расскажи лучше жителям Ростова на какие деньги платятся зарплаты игрокам)) потом будешь тут свистеть)

      1
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      Рейтинг: +29324

      portero > KLIM777 9 часов назад

      во узнаю... куча эмоций и оскорблений, а то с характеристикой финала ЛЧ ты был очень мягок.
      у нас же футбольными клубами владеют всякие ООО, следовательно никто не публикуют инфу и бух отчеты , акционерные общество с колвом держателей больше 500 обязаны это делать.
      так что у нас всё покрыто мутной жижей и там можно хорошо наварится.

      2
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      Рейтинг: +6140

      KLIM777 > portero 8 часов назад

      просто надоедает читать чушь людей, которые не могут посчитать самое простое. Одно и тоже пишут. Они не заслуживают никакого уважения.

      Если на матч Зенит ЦСКА в кассу падает 4 миллиона долларов, то ведь это никто не учитывает. Все говорят, что зарплаты игрокам платят с наших денег)) Со 100 рублей за газ)))

      А то, что там воруют и пилят это и так понятно. Это никак не связано с клубом. Газпром это Газпром. а Зенит это Зенит.

      5
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      Рейтинг: +1980

      Аид666 > KLIM777 44 минуты назад

      может еще и стадион строился не на народные деньги? не у врачей и т.д. снимали бюджет?... спускатель с небес.....

      0
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      ...
      Рейтинг: +3704

      3a zenit > Аид666 19 минут назад

      а на какие деньги вашу конюшню строили?Настолько частные что долг выше крыши и никто эти офисы с гостиницой не въезжает.Ты в своей квартире тараканов лови,а не у соседей.

      0
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      Рейтинг: +4366

      BRO_football 9 часов назад

      Это чё, получается, что у Зенита долгов больше, чем у Анжи? И при этом ещё и все сотрудники клуба своевременно получают зарплату и нет никаких жалоб? Да не, бред какой-то.

      1
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      Рейтинг: +1121

      Бомбардиръ 9 часов назад

      В следующем сезоне РПЛ Зенит пусть стартует с -100 очков за долги))

      1
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      Рейтинг: +3113

      порт 9 часов назад

      14 миллионов евро? Ну не такая уж и космическая сумма для футбола.

      2
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      Рейтинг: +231

      Вальдемар IV > порт 9 часов назад

      когда труба из окна видна

      5
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      Рейтинг: +934

      Фанат Рубина 9 часов назад

      13 728 042, 00 евро вот такую бы сумму лучше бы вы редакторы сами писали!..
      все приходится за вас делать!

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