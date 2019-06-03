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    Жена Новосельцева: «Муж болел против сборной России на ЧМ-2018»

    Жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, бывшая российская баскетболистка Катерина Кейру рассказала, что ее муж желал поражений сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

    – Ваш супруг смотрел чемпионат мира?

    – Да, и болел против сборной.

    – Серьезно?

    – Сама в шоке, но да. Мы собирались перед телевизором, с друзьями. На стадионах тоже были, но не на играх команды России. Все-таки, до последнего надеялась, что попаду туда в другом качестве – как супруга игрока сборной. Поэтому не купила билеты.

    Так вот, Ваня откровенно желал, чтобы наши ребята проигрывали. И агрессивно реагировал на любой эпизод. Я не могла понять, почему. Ну да, тебя не взяли. Но в этом никто не виноват, и ведь ты даже не попал в расширенный список на чемпионат мира. И в любом случае, как можно желать поражения своей национальной команде, в которую ты так стремился попасть?

    Хотя, возвращаясь назад, могу вспомнить, что он и за «Зенит» никогда не болел. Или за «Арсенал». Наверное, потому что никогда не ощущал себя по-настоящему частью коллектива. Всегда держался в стороне от партнеров. Не ощущал себя частью клуба. Точнее, не хотел ощущать. Вот такой человек.

    На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где по пенальти проиграла Хорватии.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.06.2019 12:20
    Комментарии50
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      Рейтинг: +238

      Lilipyt 1 час назад

      Черный пиар. Сомнительный рассказ.

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      Рейтинг: +1921

      paracetamol 3 часа назад

      Кто бы сомневался, гнилой мужичонка.

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      Рейтинг: +239

      sergeyshubin 6 часов назад

      ***** дебилу))) это его невызов в сборную до конца жизни

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      Рейтинг: +611

      AHTUNGBOL 7 часов назад

      Специально не покупала билеты, за месяц было известно о составе сборной, просто зажала денег, билеты космос были..

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      Рейтинг: +1016

      general.lizyukov 7 часов назад

      Значит, твой муж - гамно.
      Точка.

      0
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      Рейтинг: +541

      klim2m 9 часов назад

      Катя как же ты уж все и вся заи пала со своим мужем))) Первая ты кому предложили, колечко на поле, и первая кто разносит семейку на весь наш Ростов. у спартачей и зенитчиков наверное научилась собачится на весь мир ? али кто подсказал ?

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      Рейтинг: +2532

      Yev 9 часов назад

      Я так понимаю выходные прошли хорошо, судя по коментам. Какая разница за кого ты болеешь, более важно против кого и это о многом говорит. Адекватный человек не может болеть против своей сборной, какая разница кто ее тренерует и кто за нее играет. Поддерживать другие сборные это нормально: я например болею за испанцев, но когда они играли с НАШИМИ, какая на хрен Испания?!

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      Рейтинг: +590

      lysenkoff 9 часов назад

      Ваня не очень, и жену такую-же выбрал...

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      Рейтинг: +4427

      батог 9 часов назад

      Ату его и его бабу !!!

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      Рейтинг: +8696

      vladimir-7 9 часов назад

      Да не против сборной команду болел Иван, а против трениршки Черчесова

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