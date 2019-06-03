Жена Новосельцева: «Муж болел против сборной России на ЧМ-2018»

Жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, бывшая российская баскетболистка Катерина Кейру рассказала, что ее муж желал поражений сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

– Ваш супруг смотрел чемпионат мира?

– Да, и болел против сборной.

– Серьезно?

– Сама в шоке, но да. Мы собирались перед телевизором, с друзьями. На стадионах тоже были, но не на играх команды России. Все-таки, до последнего надеялась, что попаду туда в другом качестве – как супруга игрока сборной. Поэтому не купила билеты.

Так вот, Ваня откровенно желал, чтобы наши ребята проигрывали. И агрессивно реагировал на любой эпизод. Я не могла понять, почему. Ну да, тебя не взяли. Но в этом никто не виноват, и ведь ты даже не попал в расширенный список на чемпионат мира. И в любом случае, как можно желать поражения своей национальной команде, в которую ты так стремился попасть?

Хотя, возвращаясь назад, могу вспомнить, что он и за «Зенит» никогда не болел. Или за «Арсенал». Наверное, потому что никогда не ощущал себя по-настоящему частью коллектива. Всегда держался в стороне от партнеров. Не ощущал себя частью клуба. Точнее, не хотел ощущать. Вот такой человек.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где по пенальти проиграла Хорватии.