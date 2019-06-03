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    Президент «Баварии» – о трансфере Сане: «Это маловероятно. Речь идет о безумных суммах»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс сообщил, переход в мюнхенский клуб полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, скорее всего, не состоится. Причина – большая сумма, которую просит английский клуб за футболиста.

    «Довольно маловероятно, что это произойдет. Речь идет о суммах, которые просто безумны», – сказал Хенесс.

    Ранее СМИ сообщили, что «Сити» отклонил предложении «Баварии» по трансферу 23-летнего немца в размере 80 миллионов евро.

    • В сезоне -2018/19 Сане провел за «Манчестер Сити» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 18 результативных передач.
    • Действующий контракт хавбека рассчитан до 2012 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость немца в 100 миллионов евро.

    Источник: Kicker

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    03.06.2019 12:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2094

      Kulimen 12 часов назад

      Сейчас любой молодой игрок стоит сотку, стоит лишь сезон нормально отыграть. А тут 80 млн предложили за Сане и удивляются, что Сити отказал.

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