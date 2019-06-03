Президент «Баварии» – о трансфере Сане: «Это маловероятно. Речь идет о безумных суммах»

Президент «Баварии» Ули Хенесс сообщил, переход в мюнхенский клуб полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, скорее всего, не состоится. Причина – большая сумма, которую просит английский клуб за футболиста.

«Довольно маловероятно, что это произойдет. Речь идет о суммах, которые просто безумны», – сказал Хенесс.

Ранее СМИ сообщили, что «Сити» отклонил предложении «Баварии» по трансферу 23-летнего немца в размере 80 миллионов евро.