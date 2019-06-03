Президент «Баварии» – о трансфере Сане: «Это маловероятно. Речь идет о безумных суммах»

Сейчас любой молодой игрок стоит сотку, стоит лишь сезон нормально отыграть. А тут 80 млн предложили за Сане и удивляются, что Сити отказал.
Президент «Баварии» Ули Хенесс сообщил, переход в мюнхенский клуб полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, скорее всего, не состоится. Причина – большая сумма, которую просит английский клуб за футболиста.
«Довольно маловероятно, что это произойдет. Речь идет о суммах, которые просто безумны», – сказал Хенесс.
Ранее СМИ сообщили, что «Сити» отклонил предложении «Баварии» по трансферу 23-летнего немца в размере 80 миллионов евро.
- В сезоне -2018/19 Сане провел за «Манчестер Сити» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 18 результативных передач.
- Действующий контракт хавбека рассчитан до 2012 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость немца в 100 миллионов евро.