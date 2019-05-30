Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    «Бавария» предложила 80 миллионов за Сане, но «Манчестер Сити» отказался от трансфера

    «Манчестер Сити» отклонил предложение «Баварии» по трансфере форварда Лероя Сане. Немецкий клуб предложил 80 миллионов евро за футболиста, сообщает The Guardian. «Ман Сити» отказал «Баварии».

    Пока неизвестно, будет ли немецкий клуб делать второе предложение.

    • Ранее ESPN сообщил, что «Манчестер Сити» проведет переговоры о новом контракте с Сане.
    • Текущий контракт футболиста истекает в 2021 году.
    • В прошедшем сезоне Сане провел 47 матчей на, забил 16 голов и сделал 18 результативных передач.

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.05.2019 23:38
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +532

      iron_Savior 37 минут назад

      на минуточку: "Кристиан Фальк: «Бавария» ещё не делала предложения по Лерою Сане.", похоже это очередной вброс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71233

      zigbert 31 мая, 14:51

      Не понятно ,почему в Ман Сити Сане не игрок основного состава? В Баварии не сидел бы наверное в запасе. С другой стороны не попал в состав сборной на ЧМ 2018г.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +532

      iron_Savior > zigbert 31 мая, 15:13

      Это лева косяк, до сих пор жалеет что не взял его.., но вот он все таки признал свою слабость - "вышвырнул" Хумма, Боа, и Томаса из сборной, не так надо свои ошибки исправлять...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7064

      Cules2013 31 мая, 07:23

      Я, честно говоря, просто ржу с реакции болельщиков на наших русскоязычных спорт-сайтах:
      - Значит 90% взахлёб доказывают, что АПЛ - самая крутая лига в мире, а все ваши эти испании - говно, вместе с Реалом и Барселоной, там вообще чемпионат 2-х команд, нет конкуренции, бла-бла-бла.
      - А когда я написал, что переход из АПЛ в Бундеслигу для Сане - это будет понижение, и что Сити сейчас круче Баварии, и у них больше шансов взять ЛЧ, то глоры Баварии просто закидали меня гневными ответами, что я ничего не понимаю в футболе, и теперь Англия тоже говно, как и Испания, а круче всех Германия, и Бавария претендует на победу в ЛЧ.

      Ну-ну...
      Ка и писал ранее - не вижу ни одной причины для ухода Сане, и клуб его просто так не отпустит - один из лидеров и сильнейших игроков в составе.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1900

      Dgad > Cules2013 31 мая, 08:21

      Да, есть такое дело) Но тут как бы бренд сам за себя говорит. Еще буквально года так 3-4 назад самыми сильными клубами и привлекательными брендами считались МЮ Барселова Реал и Бавария. Сейчас спустя время это Реал Барселона Бавария, МЮ опустился. МС Ливерпуль ПСЖ Ювентус чуть ниже уровнем бренды поэтому все и хотят играть именно в Барселоне и Реале ну и Бавария все таки клуб с историей трофеями и армией болельщиков по всему миру

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -391

      SuperPAV9 > Cules2013 31 мая, 11:22

      Испания говео ижи отсюда даун пока я тебе нос не сломал

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +532

      iron_Savior > Cules2013 31 мая, 13:50

      но..захочет ли он дальше выходить только после 70 мин это вопрос..+ пеп вроде как бернарду больше предпочитает
      шансов то мб и больше, да вот только сити пепа дальше 1/4 еще не проходили за 3 сезона эльче, хотя в англии в этом сезоне все забрали

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1626

      BlackMurder 31 мая, 06:20

      Мс защеку может легко айнтрахт дать, который проявил себя очень хорошо в ЛЕ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +778

      CSKA471 30 мая, 23:54

      Так по нынешним меркам его ценник 150, при этом он играет в сильнейшей лиге мира, накой ему в бундес

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      GSmall > CSKA471 31 мая, 00:15

      А бундеслига ни чем не хуже.По крайней мере ,кроме баварии все матчи интригуют .А в англии топы всегда круче

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77107
    #4
    zigbert
    71228
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru