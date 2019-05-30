«Бавария» предложила 80 миллионов за Сане, но «Манчестер Сити» отказался от трансфера

на минуточку: "Кристиан Фальк: «Бавария» ещё не делала предложения по Лерою Сане.", похоже это очередной вброс
«Манчестер Сити» отклонил предложение «Баварии» по трансфере форварда Лероя Сане. Немецкий клуб предложил 80 миллионов евро за футболиста, сообщает The Guardian. «Ман Сити» отказал «Баварии».
Пока неизвестно, будет ли немецкий клуб делать второе предложение.
- Ранее ESPN сообщил, что «Манчестер Сити» проведет переговоры о новом контракте с Сане.
- Текущий контракт футболиста истекает в 2021 году.
- В прошедшем сезоне Сане провел 47 матчей на, забил 16 голов и сделал 18 результативных передач.