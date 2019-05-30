«Бавария» предложила 80 миллионов за Сане, но «Манчестер Сити» отказался от трансфера

«Манчестер Сити» отклонил предложение «Баварии» по трансфере форварда Лероя Сане. Немецкий клуб предложил 80 миллионов евро за футболиста, сообщает The Guardian. «Ман Сити» отказал «Баварии».

Пока неизвестно, будет ли немецкий клуб делать второе предложение.