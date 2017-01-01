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    ESPN: «Манчестер Сити» проведет переговоры с Сане о продлении контракта. Игрока хочет купить «Бавария»

    По информации ESPN, в ближайшие дни «Манчестер Сити» собирается провести переговоры о продлении контракта с полузащитником Лероем Сане.

    Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола хочет сохранить немца в команде. Ранее сообщалось, что в приобретении 23-летнего футболиста заинтересована «Бавария», и Гвардиола не против отпустить Сане в мюнхенский клуб.

    • Действующее соглашение хавбека рассчитано до лета 2021 года.
    • В текущем сезоне Сане провел 47 матчей на клубном уровне, забил 16 голов и сделал 18 результативных передач.

    Источник: ESPN

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