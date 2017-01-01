ESPN: «Манчестер Сити» проведет переговоры с Сане о продлении контракта. Игрока хочет купить «Бавария»

По информации ESPN, в ближайшие дни «Манчестер Сити» собирается провести переговоры о продлении контракта с полузащитником Лероем Сане.
Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола хочет сохранить немца в команде. Ранее сообщалось, что в приобретении 23-летнего футболиста заинтересована «Бавария», и Гвардиола не против отпустить Сане в мюнхенский клуб.
- Действующее соглашение хавбека рассчитано до лета 2021 года.
- В текущем сезоне Сане провел 47 матчей на клубном уровне, забил 16 голов и сделал 18 результативных передач.