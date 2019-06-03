«Краснодар» в 2018 году потратил на развитие молодежи 759 миллионов. Это больше, чем ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» в общем

«Краснодар» в 2018 году потратил на развитие молодых игроков наибольшее количество средств среди всех клубов РПЛ, сообщает «Спорт Бизнес Консалтинг» со ссылкой на отчет РФС.

Краснодарцы вложили в свои молодежные команды 758,6 миллиона рублей. На втором месте расположился «Зенит» (493,6 миллиона), на третьем – ЦСКА (273,9 миллиона). Замкнули пятерку «Локомотив» (215,1 миллиона) и «Спартак» (207 миллионов).

Расходы клубов РПЛ на подготовку молодых игроков в 2018 году

1. «Краснодар» – 758,6 миллиона

2. «Зенит» – 493,6

3. ЦСКА – 273,9

4. «Локомотив» – 215,1

5. «Спартак» – 207,0

6. «Динамо» – 135,1

7. «Рубин» – 94,4

8. «Ростов» – 82,2

9. «Уфа» – 74,3

10. «Анжи» – 70,0

11. «Енисей» – 57,4

12. «Урал» – 54,3

13. «Ахмат» – 52,1

14. «Оренбург» – 41,2

15. «Крылья Советов» – 39,4

16. «Арсенал» – 20,4

«Краснодар» занял в молодежном первенстве-2018/19 седьмое место. Победителем турнира впервые стал ЦСКА, вторым – «Спартак», третьим – «Динамо».