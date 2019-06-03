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    «Краснодар» в 2018 году потратил на развитие молодежи 759 миллионов. Это больше, чем ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» в общем

    «Краснодар» в 2018 году потратил на развитие молодых игроков наибольшее количество средств среди всех клубов РПЛ, сообщает «Спорт Бизнес Консалтинг» со ссылкой на отчет РФС.

    Краснодарцы вложили в свои молодежные команды 758,6 миллиона рублей. На втором месте расположился «Зенит» (493,6 миллиона), на третьем – ЦСКА (273,9 миллиона). Замкнули пятерку «Локомотив» (215,1 миллиона) и «Спартак» (207 миллионов).

    Расходы клубов РПЛ на подготовку молодых игроков в 2018 году

    1. «Краснодар» – 758,6 миллиона

    2. «Зенит» – 493,6

    3. ЦСКА – 273,9

    4. «Локомотив» – 215,1

    5. «Спартак» – 207,0

    6. «Динамо» – 135,1

    7. «Рубин» – 94,4

    8. «Ростов» – 82,2

    9. «Уфа» – 74,3

    10. «Анжи» – 70,0

    11. «Енисей» – 57,4

    12. «Урал» – 54,3

    13. «Ахмат» – 52,1

    14. «Оренбург» – 41,2

    15. «Крылья Советов» – 39,4

    16. «Арсенал» – 20,4

    «Краснодар» занял в молодежном первенстве-2018/19 седьмое место. Победителем турнира впервые стал ЦСКА, вторым – «Спартак», третьим – «Динамо».

    Источник: «Спорт

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    03.06.2019 18:59
    Комментарии24
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      Рейтинг: +1016

      general.lizyukov 1 час назад

      Был бы толк.

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      Рейтинг: +2418

      Бугимен 3 часа назад

      НАДО БРАТЬ ПРИМЕР С КРАСНОДАРА!МОЛОДЦЫ!

      0
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      Рейтинг: +199

      vavilon69 3 часа назад

      Это хорошо ! Осталось дождаться дивидентов.

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      Рейтинг: +737

      Derzkiy1 4 часа назад

      Галицкий в таком маленьком городке все для людей делает ! Неужели в Москве всем так бабок жалко ? Великий Спартак с его финансами на 5ом месте ..... ЦСКА спасибо за молодежь ! Чертаново хорошую молодежь подготавливает! Остальным клубам гордиться особо нечем

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      Рейтинг: +191

      orlovcar > Derzkiy1 4 часа назад

      да ладно. посмотри сколько воспитанников динамо играет в рпл и фнл

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      Рейтинг: +231

      Вальдемар IV > Derzkiy1 4 часа назад

      городок может и маленький, но не команда

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      Рейтинг: +1016

      general.lizyukov > Derzkiy1 1 час назад

      А чего Галицкий в Кубань не вложился?
      Нечем гордиться - это чемпионские медали, кубок УЕФА и пр. трофеи? Да, тут уж "быки" всех порвали.

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      Рейтинг: +231

      Вальдемар IV > general.lizyukov 52 минуты назад

      кубани было сделано предложение, но они отказались делить кормушку для распила, да и зачем, проще новый роман написать, чем старый чирикать, на полях переписывая почти вековую историю догов и сливов той же москве, а про медали кубки, что сделаешь, даже серебро отобрали через сухин всякиз, хоть бронзу позволяют брать и то хлеб, куефа это тот турнир который купили газпромовцы с приходом в команду? оттого его быстро прикрыли, чтобы топ клубы там хотели играть, попробуй сейчас ее выиграть честно против арсеналов челси играя, а не рейнджерсов и вардаров, бавария 4-0 там вообще смех был, тогда чемпионили и крушили всех боруссия, вердер, штутгарт, но предвещая твой ответ скажу, для краснодара, не имеющего всех денег пенсионеров, плюс постоянное проверяемый на прочность судьями и прочими агентами пудрящих мозги молодым, попадание в лч уже достижение, правильно тут сказали дай томи газпром и они будут топами, правда у нас их нет, скорее также развратят бабки их и раздуют эго.

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      Рейтинг: +29324

      portero 4 часа назад

      Краснодар здесь впереди, надеемся что убегать не будут в столицу .

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      Рейтинг: +231

      Вальдемар IV > portero 3 часа назад

      надо просто не сливать лч и кубки москве этой, играть до конца не боясь что там киллера подошлют или ченить отожмут и все останутся даже более звездные приедут

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      Рейтинг: +60

      55together 4 часа назад

      молодцы - лучше детям, чем распил ларечников

      1
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      Рейтинг: +6140

      KLIM777 5 часов назад

      Это вызывает большое уважение! Памятник Галицкому при жизни! Не нашлось ни одного олигарха, который бы верил и каждый год вкладывался на родине. Вот это патриотизм!

      1
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      Рейтинг: +4616

      Антибиотик 5 часов назад

      Всё это хорошо, однако Локомотиву, например незачем тратить подобную сумму, т.к академия работает давно и главные вливания уже сделаны. Но тут ещё нужно понимать, что мало организовать свою школу, самое сложное это довести молодого футболиста до первой команды и заиграть за основу. Именно в этом моменте у клубов РПЛ коррупция, похожая на огромную пропасть.

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      Рейтинг: +231

      Вальдемар IV > Антибиотик 3 часа назад

      главные вливания? сухина?

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      Рейтинг: +4903

      prezent2017 6 часов назад

      Почему спам потратил на молодежь в 3.5 раза меньше, чем на агентов? Они что, агентов тренируют?

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      Рейтинг: +668

      Benifacto 6 часов назад

      молодцы!!!

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