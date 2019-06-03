В 2018 году «Спартак» заплатил агентам 689 миллионов рублей. Это на 1 миллион меньше, чем суммарно у 10 других клубов РПЛ

Компания «Спорт Бизнес Консалтинг» со ссылкой на годовой отчет РФС сообщила о расходах клубов РПЛ на выплаты агентам в 2018 году.

Больше всех потратил «Спартак» – 688,7 миллиона рублей. Это всего на 1 миллион меньше, чем остальные 10 клубов вместе взятые, указанных в отчете.

1. «Спартак» – 688,7 миллиона рублей

2 . «Зенит» – 215 миллионов

3. «Ростов» – 127,9 миллиона

4. «Динамо» – 86,7 миллиона

5. «Краснодар» – 66 миллионов

6. «Локомотив» – 60,8 миллиона

7. ЦСКА – 53,6 миллиона

8. «Ахмат» – 34,9 миллиона

9. «Рубин» – 27 миллионов

10. «Оренбург» – 9,3 миллиона

11. «Уфа» – 8,6 миллиона

Расходы на агентские тульского «Арсенала», «Урала», «Крыльев Советов», «Анжи» и «Енисея» в отчете не указаны.