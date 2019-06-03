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    В 2018 году «Спартак» заплатил агентам 689 миллионов рублей. Это на 1 миллион меньше, чем суммарно у 10 других клубов РПЛ

    Компания «Спорт Бизнес Консалтинг» со ссылкой на годовой отчет РФС сообщила о расходах клубов РПЛ на выплаты агентам в 2018 году.

    Больше всех потратил «Спартак» – 688,7 миллиона рублей. Это всего на 1 миллион меньше, чем остальные 10 клубов вместе взятые, указанных в отчете.

    1. «Спартак» – 688,7 миллиона рублей

    2 . «Зенит» – 215 миллионов

    3. «Ростов» – 127,9 миллиона

    4. «Динамо» – 86,7 миллиона

    5. «Краснодар» – 66 миллионов

    6. «Локомотив» – 60,8 миллиона

    7. ЦСКА – 53,6 миллиона

    8. «Ахмат» – 34,9 миллиона

    9. «Рубин» – 27 миллионов

    10. «Оренбург» – 9,3 миллиона

    11. «Уфа» – 8,6 миллиона

    Расходы на агентские тульского «Арсенала», «Урала», «Крыльев Советов», «Анжи» и «Енисея» в отчете не указаны.

    Источник: «Спорт Бизнес Консалтинг»

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    03.06.2019 17:33
    Комментарии41
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      Рейтинг: +184

      Rus9I 48 минут назад

      Откуда такие цифры?
      Еще бы в ярд оценили премиальные))))) Гон какой то!!!

      0
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      Рейтинг: +1051

      777+ 1 час назад

      Какой футбол, какие результаты....??? -
      Всем всё пох....!!!!
      Гешефт с агентом распилил... -
      А он не плох...!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +688

      lejnin 3 часа назад

      Чёт мне кажется, в РФС напутали с цифрами: купили на 18 млн игроков и агентам отдали 8 млн - тут даже Федун бы начал возмущаться, что за дичь

      0
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      Рейтинг: +737

      Derzkiy1 4 часа назад

      Скаутам ЦСКА заплатите столько , они 3 лиги аналогом РПЛ соберут , а то и лучше

      1
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      Рейтинг: +691

      апоголлл 4 часа назад

      ******

      0
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      Рейтинг: +98

      Patriot58 4 часа назад

      Ходили казаки по Сибири, геологи, буровики, нефтяники, искали добро народное - нашли теперь на потеху двум любителям футбола и пения

      0
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      Рейтинг: +17271

      Боцман59rus 5 часов назад

      Измайлов на трансфера обул Федуна похлеще чем карпуша в свое время, молодец Лёня, умеешь выбирать сотрудников

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      Рейтинг: +4903

      prezent2017 6 часов назад

      Подумаешь, 689 миллионов , зато какой успех - 5-е место!

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      Рейтинг: +85

      Александр Алмазов 7 часов назад

      Как говорит русская, народная поговорка: " Без лоха и жизнь плоха"! Я не имею ничего против ФК "Спартак", как против клуба, против игроков, но с точки зрения, менеджмента, это полная дрянь. Это же надо умудриться, потратить такую сумму в не куда. С этой позиции, ФК "Спартак", мне напоминает РФ, там тоже деньги пилят и по карманам растаскивают. Мне интересно, а Федун, вообще в курсе, как обстоят дела с менеджментом в его клубе?

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      Рейтинг: +8696

      vladimir-7 > Александр Алмазов 6 часов назад

      Конечно в курсе.

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      Рейтинг: +1921

      paracetamol > vladimir-7 3 часа назад

      Не в курсе, а в доле.

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      Рейтинг: +165

      za logiku 7 часов назад

      Или это хитрый обнал или большая дурость...

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      Рейтинг: +440

      Houston > za logiku 5 часов назад

      Это лютый обнал брат)

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