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    Осинькин назвал лучшего игрока сезона РПЛ

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин выделил лучшего футболиста сезона РПЛ.

    «Константин Тюкавин проводит хороший сезон, да, он не забил, но активничал. Мы должны были сдерживать его большим количеством. Он прогрессирует, это действительно так. Он лучший игрок сезона, но после Максима Глушенкова.

    Однако тут я предвзят. Для меня Максим лучший. Константин, повторюсь, крутой. Хочется, чтобы у нас тоже было больше таких игроков», – сказал Осинькин.

    • Глушенков был у Осинькина в «Чертаново».
    • В этом сезоне у Максима 37 матчей, 8 голов, 20 ассистов.
    • Футболист вошел в расширенный список сборной России на июньский сбор.

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    Источник: «Чемпионат»

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