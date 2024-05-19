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    • Жена Песьякова прокомментировала информацию, что просила руководство «Крыльев» подписать мужа

    Жена Песьякова прокомментировала информацию, что просила руководство «Крыльев» подписать мужа

    Ксения Песьякова, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, отреагировала на информацию, что участвовала в трансфере мужа в «Крылья Советов».

    • У Песьякова истекает контракт с «Ростовом».
    • Летом он должен подписать соглашение с «Крыльями Советов».

    «Печальная реальность современной журналистики. Во-первых, никто не затягивал с подписанием контракта – договор лежал перед нами, и из многочисленных интервью представителей клуба вам об этом известно.

    Во-вторых, я ни очно, ни заочно не знаю ни руководителя упомянутого банка, ни его супругу, ни кого-либо в целом из этого города, команды и руководства. У моего мужа было отнюдь не одно предложение, просить за него никогда не требовалось», – сказала Песьякова.

    • В этом сезоне голкипер пропустил 35 голов в 24 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    СпорЦмен
    1716105351
    Лучше бы, уже разделась до конца, кули языком чесать!
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    Алексей З
    1716107297
    Не стоит ей реагировать , на асякую х.ету. В Самаре не пропадёте. Красивая дружная семья, трое детей, это ли не счастье. Поменял место работы , только и всего.
    Ответить
    алдан2014
    1716113748
    Всегда обидно узнавать про свою жизнь подробности из области фэнтези. Письяков конечно много косячил в карьере,но кипер добротный,удачи
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