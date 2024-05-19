Жена Песьякова прокомментировала информацию, что просила руководство «Крыльев» подписать мужа

Ксения Песьякова, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, отреагировала на информацию, что участвовала в трансфере мужа в «Крылья Советов».

У Песьякова истекает контракт с «Ростовом».

Летом он должен подписать соглашение с «Крыльями Советов».

«Печальная реальность современной журналистики. Во-первых, никто не затягивал с подписанием контракта – договор лежал перед нами, и из многочисленных интервью представителей клуба вам об этом известно.

Во-вторых, я ни очно, ни заочно не знаю ни руководителя упомянутого банка, ни его супругу, ни кого-либо в целом из этого города, команды и руководства. У моего мужа было отнюдь не одно предложение, просить за него никогда не требовалось», – сказала Песьякова.