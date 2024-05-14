«Жена разнервничалась»: подробности скорого перехода Песьякова из «Ростова» в «Крылья»

Стало известно, почему вратарь Сергей Песьяков решил покинуть «Ростов» и продолжить карьеру в «Крыльях Советов».
Скорому трансферу 35-летнего футболиста в самарский клуб поспособствовала его жена Ксения.
«Деньги Песьякову предлагают примерно одинаковые, чуть больше дают «Крылья». Контракт один и тот же – по схеме «1+1».
Но «Ростов» так сильно затянул с подписанием контракта, что жена Песьякова разнервничалась.
А она дружит с женой одного из руководителей банка «Солидарность», спонсора «Крыльев Советов». Та ей сказала: «Я поговорю».
Поговорила. Позвонили вниз и сказали: «Возьмите парня». И вот – Песьяков близок к переходу в «Крылья Советов», – сообщил инсайдер Иван Карпов.
- Песьяков в «Ростове» с 2017 года.
- В этом сезоне голкипер пропустил 35 голов в 24 матчах.