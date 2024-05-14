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    • «Жена разнервничалась»: подробности скорого перехода Песьякова из «Ростова» в «Крылья»

    «Жена разнервничалась»: подробности скорого перехода Песьякова из «Ростова» в «Крылья»

    Стало известно, почему вратарь Сергей Песьяков решил покинуть «Ростов» и продолжить карьеру в «Крыльях Советов».

    Скорому трансферу 35-летнего футболиста в самарский клуб поспособствовала его жена Ксения.

    «Деньги Песьякову предлагают примерно одинаковые, чуть больше дают «Крылья». Контракт один и тот же – по схеме «1+1».

    Но «Ростов» так сильно затянул с подписанием контракта, что жена Песьякова разнервничалась.

    А она дружит с женой одного из руководителей банка «Солидарность», спонсора «Крыльев Советов». Та ей сказала: «Я поговорю».

    Поговорила. Позвонили вниз и сказали: «Возьмите парня». И вот – Песьяков близок к переходу в «Крылья Советов», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

    • Песьяков в «Ростове» с 2017 года.
    • В этом сезоне голкипер пропустил 35 голов в 24 матчах.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 14:50
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    Комментарии (11)
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    acor94
    1715687795
    На банку только. Ломаева ни один уважающий себя тренер не уберёт.
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    алдан2014
    1715687809
    Какая смешная история. Молодец жена,пристроила
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    Алексей З
    1715690899
    Ростовские придумать уже ничего не могут. То он в составе благодаря жене ( подруги с женой Карпина ), теперь в КС очередная подруга подсуетилась. Нормальный вратарь и всё у него будет пучком. Медведев заменит Письякова на жертвенном алтаре.
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    ...уефан
    1715692393
    ...сюжет этот не нов и не удивителен, как в обыденной жизни, так и в футбольной)...
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    andr45
    1715700167
    Без женщин жить нельзя На свете, нет!
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    Чехов на Садовой
    1715705221
    А в Самаре свои 1+1 (по простому - буфера) наружу не вывернешь, климат другой, суровый. Да и народ пожоще. Как же селфиться в стиле ню? Ой беда, беда!
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