«Жена разнервничалась»: подробности скорого перехода Песьякова из «Ростова» в «Крылья»

Стало известно, почему вратарь Сергей Песьяков решил покинуть «Ростов» и продолжить карьеру в «Крыльях Советов».

Скорому трансферу 35-летнего футболиста в самарский клуб поспособствовала его жена Ксения.

«Деньги Песьякову предлагают примерно одинаковые, чуть больше дают «Крылья». Контракт один и тот же – по схеме «1+1».

Но «Ростов» так сильно затянул с подписанием контракта, что жена Песьякова разнервничалась.

А она дружит с женой одного из руководителей банка «Солидарность», спонсора «Крыльев Советов». Та ей сказала: «Я поговорю».

Поговорила. Позвонили вниз и сказали: «Возьмите парня». И вот – Песьяков близок к переходу в «Крылья Советов», – сообщил инсайдер Иван Карпов.