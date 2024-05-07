В «Ростове» назвали причину ухода Песьякова

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подтвердил, что вратарь Сергей Песьяков покинет команду по окончании сезона.

«С Сергеем Песьяковым была достигнута договоренность, пожали руки. Ему нужно было подъехать в офис и подписать согласованный контракт, на который он дал добро.

Потом у него какие-то личные обстоятельства поменялись. Ну поменялись – и поменялись.

Будем ли предлагать ему новый контракт? Нет. До конца контракта осталось чуть-чуть. Поблагодарим его за годы, проведенные в «Ростове», и пожелаем удачи», – сказал Рыскин.

Песьяков в «Ростове» с 2017 года.

В этом сезоне 35-летний голкипер пропустил 35 голов в 24 матчах.

Ожидается, что он продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

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