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    В «Ростове» назвали причину ухода Песьякова

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подтвердил, что вратарь Сергей Песьяков покинет команду по окончании сезона.

    «С Сергеем Песьяковым была достигнута договоренность, пожали руки. Ему нужно было подъехать в офис и подписать согласованный контракт, на который он дал добро.

    Потом у него какие-то личные обстоятельства поменялись. Ну поменялись – и поменялись.

    Будем ли предлагать ему новый контракт? Нет. До конца контракта осталось чуть-чуть. Поблагодарим его за годы, проведенные в «Ростове», и пожелаем удачи», – сказал Рыскин.

    • Песьяков в «Ростове» с 2017 года.
    • В этом сезоне 35-летний голкипер пропустил 35 голов в 24 матчах.
    • Ожидается, что он продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    07.05.2024 18:44
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    Комментарии (23)
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    ss21
    1715101407
    Не возьмет его КС там любимец Ломаев и Фролов хорошо себя зарекомендовавший на замене.
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    Artemka444
    1715102373
    норм вратарь все привозят так то
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    TIMOTHY
    1715104298
    На заслуженный)
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    BlackMurder
    1715105173
    Не плохой вратарь,удачи
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    ...уефан
    1715105443
    ... может на пользу смена команды и тренеров пойдет. Удачи...
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    ySS
    1715106342
    Как бы там ни было, теперь Ростову искать вратаря, а Песьякову, похоже, хочется спокойно досидеть на лавке...
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    mutabor0992
    1715108010
    Посидел.Подумал...И "очко сыграло" полонез Огинского.
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    inzek
    1715127460
    косяпор на выход
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    Gospod
    1715159343
    на 1/2 зарплаты он полписываться не захотел...значит пусть валит- перевожу
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1715250097
    Вроде с хорошими данными вратарь, но пропускал и правда очень много
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