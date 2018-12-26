Комличенко тренируется со сборной России. Вчера он вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы

Сборная России начала тренировку в Новогорске, сообщает Sport24.

В занятии участвуют все игроки из заявки Станислава Черчесова на ближайшие матчи отбора Евро-2020, кроме травмированного защитника «Локомотива» Владислава Игнатьева.

На тренировку вышел нападающий Николай Комличенко. Во вчерашнем матче плей-офф чемпионата Чехии «Млада Болеслав» – «Баник» лучший бомбардир сезона забил единственный гол и вывел свою команду во второй квалификационный раунд Лиги Европы.