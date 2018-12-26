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    Комличенко тренируется со сборной России. Вчера он вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы

    Сборная России начала тренировку в Новогорске, сообщает Sport24.

    В занятии участвуют все игроки из заявки Станислава Черчесова на ближайшие матчи отбора Евро-2020, кроме травмированного защитника «Локомотива» Владислава Игнатьева.

    На тренировку вышел нападающий Николай Комличенко. Во вчерашнем матче плей-офф чемпионата Чехии «Млада Болеслав»«Баник» лучший бомбардир сезона забил единственный гол и вывел свою команду во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

    • 8 июня сборная России примет команду Сан-Марино в Саранске, а три дня спустя сыграет с киприотами в Нижнем Новгороде.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV 1 час назад

      столько новостей о нем будто он не младу а ливеру лч принес

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Genz 2 часа назад

      Черчесов не поставит талант. Опять будет Дзюба и Смолов

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2433

      САДЫЧОК > Genz 1 час назад

      Какой ужас !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6036

      KLIM777 2 часа назад

      надо теперь смотреть его в игре сборных. как раз матчи подходящие. А может быть и вправду он неплохой.

      3
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