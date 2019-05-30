Президент Примеры Хавьер Тебас высказался о возможной реформе еврокубков.

УЕФА предложил изменить формат Лиги чемпионов с 2024 года.

В турнире могут появиться четыре группы по восемь команд, что позволит увеличить количество еврокубковых матчей.

Также в новом формате предусмотрено понижение и повышение в классе, но пока не уточнялось, по какому принципу.

«Для этого нужны суды. Когда кто-то не соглашается и думает, что происходит что-то незаконное, то он может обратиться в суд.

Я не думаю, что это произойдет. В Примере, за исключением двух клубов, мы против этого формата. Сложно будет внедрить формат, который идет вразрез с интересами крупнейших лиг Европы, и даже маленькие и средние лиги против этого формата.

Это правда, что можно заработать больше денег, но это произойдет не из-за того, что появятся новые деньги, а из-за того, что их отберут у национальных чемпионатов. Часть этих денег пойдет 18 или 20 привилегированным клубам Европы, а у остальных не будет такого дохода. Но потом, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, они [привилегированные клубы] тоже проиграют.

Не будет изменений. Люди думают, что изменения всегда к лучшему. То, что они хотят изменить сейчас, причинит вред всем остальным», – сказал Тебас.