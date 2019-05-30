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    Тебас – о новом формате ЛЧ: «Я не думаю, что его примут. В Примере мы против него, за исключением двух клубов»

    Президент Примеры Хавьер Тебас высказался о возможной реформе еврокубков.

    • УЕФА предложил изменить формат Лиги чемпионов с 2024 года.
    • В турнире могут появиться четыре группы по восемь команд, что позволит увеличить количество еврокубковых матчей.
    • Также в новом формате предусмотрено понижение и повышение в классе, но пока не уточнялось, по какому принципу.

    «Для этого нужны суды. Когда кто-то не соглашается и думает, что происходит что-то незаконное, то он может обратиться в суд.

    Я не думаю, что это произойдет. В Примере, за исключением двух клубов, мы против этого формата. Сложно будет внедрить формат, который идет вразрез с интересами крупнейших лиг Европы, и даже маленькие и средние лиги против этого формата.

    Это правда, что можно заработать больше денег, но это произойдет не из-за того, что появятся новые деньги, а из-за того, что их отберут у национальных чемпионатов. Часть этих денег пойдет 18 или 20 привилегированным клубам Европы, а у остальных не будет такого дохода. Но потом, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, они [привилегированные клубы] тоже проиграют.

    Не будет изменений. Люди думают, что изменения всегда к лучшему. То, что они хотят изменить сейчас, причинит вред всем остальным», – сказал Тебас.

    Источник: BBC

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    30.05.2019 22:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: -391

      SuperPAV9 31 мая, 10:05

      Примера говно

      0
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      Рейтинг: +2602

      Дядя Серёжа 31 мая, 04:07

      А чё? Отменят лимит, наберут сербов, будут там ковать деньги.

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