УЕФА предложил новый формат Лиги чемпионов. В нем будет 4 группы по 8 команд

В Ньоне прошла встреча Ассоциации европейских клубов, на которой УЕФА предложил новый формат Лиги чемпионов. Об этом сообщает AFP со ссылкой на свои источники.

Проект предполагает, что с 2024 года в ЛЧ будет четыре группы по восемь команд. Это позволит УЕФА увеличить количество еврокубковых матчей, игры будут проходить в будние дни. Сейчас в ЛЧ восемь групп по четыре команды.

В новом формате турнира может быть повышение и понижение в классе, но пока не уточняется, по какому принципу. Также сообщается, что первые пять команд из каждой группы будут автоматически проходить в ЛЧ на следующий сезон.

Президент УЕФА Александр Чеферин на встрече заявил, что пока это только проект и никаких конкретных решений еще не было принято.