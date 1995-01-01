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    УЕФА предложил новый формат Лиги чемпионов. В нем будет 4 группы по 8 команд

    В Ньоне прошла встреча Ассоциации европейских клубов, на которой УЕФА предложил новый формат Лиги чемпионов. Об этом сообщает AFP со ссылкой на свои источники.

    Проект предполагает, что с 2024 года в ЛЧ будет четыре группы по восемь команд. Это позволит УЕФА увеличить количество еврокубковых матчей, игры будут проходить в будние дни. Сейчас в ЛЧ восемь групп по четыре команды.

    В новом формате турнира может быть повышение и понижение в классе, но пока не уточняется, по какому принципу. Также сообщается, что первые пять команд из каждой группы будут автоматически проходить в ЛЧ на следующий сезон.

    Президент УЕФА Александр Чеферин на встрече заявил, что пока это только проект и никаких конкретных решений еще не было принято.

    Источник: AFP

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +4212

      BRO_football 44 минуты назад

      Что-то вроде Лиги Наций, но только для клубов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5645

      ivanthebest 47 минут назад

      Шляпа какая-то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      diktatop 1 час назад

      бред.. команда прошла в топ 5 группы и сезон можно ложить болт... автоматом прошел...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +482

      Юрэс 1 час назад

      Один ВОПРОС-------- НА........Я?????!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +5957

      ufos73 > Юрэс 42 минуты назад

      Чем больше игр, тем больше бабла...

      0
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      Рейтинг: +5092

      mihail200606 1 час назад

      Зае... Уже была попытка увеличить количество матчей в ЛЧ, в два групповых этапа- и на ЧМ 2002 куча звёзд просто мёртвые были..
      Хорошо х... ню эту отменили быстро..

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