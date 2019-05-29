Соучек – об интересе «Спартака»: «Москва для меня не так интересна. Если переходить, то в Германию или Италию»

Понты и набивание цены.Хотя ...........Чемпионат Германии или Италии несоизмеримо выше ............Но туда его банально не зовут..
Полузащитник «Славии» Томаш Соучек рассказал, почему не захотел переходить в «Спартак».
Ранее СМИ сообщили, что московский клуб сделал пражанам предложение по 24-летнему футболисту.
«Я слышал, что интерес есть. Но Москва для меня не так интересна, «Славия» гораздо больше.
Я хочу продолжать играть в футбол сердцем. Когда футболисты переходят, то в лучшую лигу, в более качественное соревнование. Например, в Германию, Италию. Это направление.
Считаю, что в Россию, Турцию или США они едут в более зрелом возрасте», – сказал Соучек.
- В текущем сезоне чех провел за «Славию» 49 игр, забил 18 мячей и сделал девять голевых передач.
- Контракт хавбека с пражанами рассчитан до июня 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Соучека в 6 миллионов евро.
«Чемпионат»: Соучек отказался переходить в «Спартак». Он хочет играть в топ-5 лиг Европы