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    Соучек – об интересе «Спартака»: «Москва для меня не так интересна. Если переходить, то в Германию или Италию»

    Полузащитник «Славии» Томаш Соучек рассказал, почему не захотел переходить в «Спартак».

    Ранее СМИ сообщили, что московский клуб сделал пражанам предложение по 24-летнему футболисту.

    «Я слышал, что интерес есть. Но Москва для меня не так интересна, «Славия» гораздо больше.

    Я хочу продолжать играть в футбол сердцем. Когда футболисты переходят, то в лучшую лигу, в более качественное соревнование. Например, в Германию, Италию. Это направление.

    Считаю, что в Россию, Турцию или США они едут в более зрелом возрасте», – сказал Соучек.

    • В текущем сезоне чех провел за «Славию» 49 игр, забил 18 мячей и сделал девять голевых передач.
    • Контракт хавбека с пражанами рассчитан до июня 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Соучека в 6 миллионов евро.

    «Чемпионат»: Соучек отказался переходить в «Спартак». Он хочет играть в топ-5 лиг Европы

    Источник: iDNES.cz

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    29.05.2019 18:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 30 мая 2019, 00:42

      Понты и набивание цены.Хотя ...........Чемпионат Германии или Италии несоизмеримо выше ............Но туда его банально не зовут..

      1
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      Рейтинг: +80

      0chevidno > vka1970 31 мая 2019, 23:12

      да и не факт что в Спартак звали... а вот агенту его надо попиарить.
      Наверняка у нас на карандаше другие персоналии
      Вот я бы Промеса в аренду взял

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > 0chevidno 1 июня 2019, 10:44

      Вариант вполне рабочий.
      Почему бы и нет.

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      Рейтинг: +3120

      erma 29 мая 2019, 23:20

      Пусть резвится в Европе. Как говорится, коня можно подвести к воде, но заставить пить нельзя. Боюсь только, что через годы перезрелый персик нужен будет здесь разве что тульскому Арсеналу. Кстати, он говорит что Москва ему не ак интересна как Славия. Либо он Москву считает клубом, либо Славию городом.

      0
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      Рейтинг: +11242

      alp 29 мая 2019, 21:15

      все правильно сказал.тем более, что с новыми лимитами наш чемп продолжит деградировать

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 29 мая 2019, 20:56

      Соображает пацан..

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 29 мая 2019, 19:45

      ну да, он прав

      3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 29 мая 2019, 19:07

      Ну да, там хотя бы в попу ибут, а у вас в Москве скучно.

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      Рейтинг: +938

      Roma56 > Yev 29 мая 2019, 19:33

      А еще там загнивают

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      Рейтинг: +779

      GSmall 29 мая 2019, 18:56

      Ну хоть мозги имеет.Очень похвально)

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