«Чемпионат»: Соучек отказался переходить в «Спартак». Он хочет играть в топ-5 лиг Европы

По информации «Чемпионата», центральный полузащитник пражской «Славии» Томаш Соучек не собирается переходить в «Спартак».

Ранее СМИ сообщили, что москвичи сделали предложение по 24-летнему футболисту. Но сам он хочет перейти в один из клубов топ-5 европейских чемпионатов.

В текущем сезоне чех провел за «Славию» 49 игр, забил 18 мячей и сделал девять голевых передач.

Контракт хавбека с пражанами рассчитан до июня 2021 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Соучека в 6 миллионов евро.

Isport.cz: «Спартак» сделал предложение о трансфере Соучека