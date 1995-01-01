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    «Чемпионат»: Соучек отказался переходить в «Спартак». Он хочет играть в топ-5 лиг Европы

    По информации «Чемпионата», центральный полузащитник пражской «Славии» Томаш Соучек не собирается переходить в «Спартак».

    Ранее СМИ сообщили, что москвичи сделали предложение по 24-летнему футболисту. Но сам он хочет перейти в один из клубов топ-5 европейских чемпионатов.

    • В текущем сезоне чех провел за «Славию» 49 игр, забил 18 мячей и сделал девять голевых передач.
    • Контракт хавбека с пражанами рассчитан до июня 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Соучека в 6 миллионов евро.

    Isport.cz: «Спартак» сделал предложение о трансфере Соучека

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:03
    Комментарии5
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      Рейтинг: +196

      Вальдемар IV 6 минут назад

      соучек отказал соучкам

      0
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      Рейтинг: +1279

      BANNIKOV1970 11 минут назад

      хотеть не вредно,главное бесплатно

      0
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      Рейтинг: +4574

      piligrim1986 18 минут назад

      что и логично

      1
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      Рейтинг: +32

      GSmall 19 минут назад

      Ну и правильно,чё в это болото ехать.Лучше в условную Тулузу перейти.Хоть расти будет

      1
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      Рейтинг: +3822

      Агасфер 52 минуты назад

      Тогда в "Монако",бороться за десятое место.А Головина -в аренду в "Челси",но лучше-в ЦСКА.Там всё равно будут избавляться от численно распухшего списка игроков.Что-то десятка три с гаком их там накопили.

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    sv1969
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