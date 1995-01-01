Прядкин: «Все ведущие клубы, имеющие лобби в правительстве, Думе и Совфеде, работают по вопросу возвращения пива на стадионы»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига и ее ведущие клубы решают вопрос с возвращением пива на российские стадионы.

Запрет на продажу этого напитка на спортивных объектах был принят 1 января 2005 года. На время чемпионата мира в России (с 14-го по 15 июля 2018 года) он был приостановлен.

«Все ведущие клубы, которые имеют лобби на уровне правительства РФ, Думы и Совета Федерации, работают по этому вопросу. Для этого должен быть принят соответствующий закон.

Мы за борьбу с алкоголизмом, но очень хотелось бы, чтобы пиво было на трибунах, как на всех цивилизованных аренах», – сказал Прядкин.