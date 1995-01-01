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    Прядкин: «Все ведущие клубы, имеющие лобби в правительстве, Думе и Совфеде, работают по вопросу возвращения пива на стадионы»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига и ее ведущие клубы решают вопрос с возвращением пива на российские стадионы.

    Запрет на продажу этого напитка на спортивных объектах был принят 1 января 2005 года. На время чемпионата мира в России (с 14-го по 15 июля 2018 года) он был приостановлен.

    «Все ведущие клубы, которые имеют лобби на уровне правительства РФ, Думы и Совета Федерации, работают по этому вопросу. Для этого должен быть принят соответствующий закон.

    Мы за борьбу с алкоголизмом, но очень хотелось бы, чтобы пиво было на трибунах, как на всех цивилизованных аренах», – сказал Прядкин.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Сегодня, 15:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4758

      prezent2017 4 минуты назад

      Пиво без водки - деньги на ветер!

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      Рейтинг: +1264

      Леха из Твери 18 минут назад

      Дак ведь и пиво-то в России - моча. Чего только стоит спартаковская ссанина "Трехгорное" (сам не пил, но многие говорят).

      0
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      Рейтинг: +1305

      Бабушка Зильзиля 18 минут назад

      Сдал всех нехороший человек))

      0
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      Рейтинг: +19396

      gol_kak_sokol 24 минуты назад

      Хорошо бы еще работали по вопросу возвращения качественного футбола на хороших газонах.

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