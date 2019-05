Экс-игрок «Динамо» Вальбуэна перешел в «Олимпиакос»

«Олимпиакос» объявил о подписании контракта с полузащитником Матье Вальбуэна.

34-летний француз не будет продлевать договор с «Фенербахче», срок которого истечет 30-го июня. Он покинет турецкий клуб после двух лет выступлений.

Соглашение Вальбуэна со второй командой греческой Суперлиги вступит в силу 1-го июля. Данные о его продолжительности отсутствуют.

Прежде Вальбуэна играл за «Лион», московское «Динамо» и «Марсель».

Ματιέ Βαλμπουενά καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / @MathieuVal8 welcome to Olympiacos FC! #olympiacos #welcome #MathieuValbuena #WelcomeMathieu pic.twitter.com/vXd8RdDR5l