Уткин: «Барселона» – беспомощная команда, Вальверде – физрук»

Комментатор, журналист и ведущий Василий Уткин раскритиковал «Барселону» после поражения от «Валенсии» в финале Кубка Испании.

«Валенсия выиграла Кубок Короля, потрясающе! Классные голы, план на матч убийственно хорош и убийственно рабоч. Титул в год столетнего юбилея; сколько эмоций! Вот, кстати, единственный вопрос. Откуда их столько? Чему «Валенсия» так бурно радовалась-то? Нет, понятно, победа есть победа. Но кого обыграли-то, было б о чем говорить – «Барселону». Так «Барселона» всем проигрывает.

Беспомощная команда. Не может отстоять в ЛЧ победу в три мяча второй год подряд, ну что это. Месси – разговоров выше крыши, но что он выиграл? Например, со сборной Аргентины? Да и вообще. Кто там играет, в «Барселоне»? Пике этот гламурный? Его даже в «МЮ» в свое время не взяли, а сейчас вообще один бизнес на уме. Тренер у «Барсы» (Эрнесто Вальверде – примечание «Бомбардира») просто пустое место. Физрук. Требл в две недели просрал. Вы много знаете тренеров, чтобы вот так изловчиться?

С кем они только играли в этом Кубке Короля, что 4 года подряд выигрывали. Вот же пришла нормальная команда, спору нет – даже хорошая, «Валенсия» – и все встало на свои места. Непонятно одно: чего так радовались все эти ребята, Родриго, Парехо, Гараи всякие с Гамейрами. Такое впечатление, что победили суперклуб с лучшим игроком мира в составе. Южные люди, эмоции наружу, пляски-танцы. Ну, немного их оправдывает, что у них 11 лет не было титула, конечно. Но все равно. Было бы что отмечать», – написал Уткин в своем телеграм-канале.