Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Уткин: «Барселона» – беспомощная команда, Вальверде – физрук»

    Комментатор, журналист и ведущий Василий Уткин раскритиковал «Барселону» после поражения от «Валенсии» в финале Кубка Испании.

    «Валенсия выиграла Кубок Короля, потрясающе! Классные голы, план на матч убийственно хорош и убийственно рабоч. Титул в год столетнего юбилея; сколько эмоций! Вот, кстати, единственный вопрос. Откуда их столько? Чему «Валенсия» так бурно радовалась-то? Нет, понятно, победа есть победа. Но кого обыграли-то, было б о чем говорить – «Барселону». Так «Барселона» всем проигрывает.

    Беспомощная команда. Не может отстоять в ЛЧ победу в три мяча второй год подряд, ну что это. Месси – разговоров выше крыши, но что он выиграл? Например, со сборной Аргентины? Да и вообще. Кто там играет, в «Барселоне»? Пике этот гламурный? Его даже в «МЮ» в свое время не взяли, а сейчас вообще один бизнес на уме. Тренер у «Барсы» (Эрнесто Вальверде – примечание «Бомбардира») просто пустое место. Физрук. Требл в две недели просрал. Вы много знаете тренеров, чтобы вот так изловчиться?

    С кем они только играли в этом Кубке Короля, что 4 года подряд выигрывали. Вот же пришла нормальная команда, спору нет – даже хорошая, «Валенсия» – и все встало на свои места. Непонятно одно: чего так радовались все эти ребята, Родриго, Парехо, Гараи всякие с Гамейрами. Такое впечатление, что победили суперклуб с лучшим игроком мира в составе. Южные люди, эмоции наружу, пляски-танцы. Ну, немного их оправдывает, что у них 11 лет не было титула, конечно. Но все равно. Было бы что отмечать», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • В сезоне-2018/19 «Барселона» стала чемпионом Испании.
    • В Лиге чемпионов каталонцы дошли до 1/2 финала, где по сумме двух встреч уступили «Ливерпулю».

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:03
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1230

      ухоженный крокодил 11 минут назад

      Кубок идиотов, точно твой.
      А Барса посыпалась. Надо обратно Гвардиолу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9547

      Garrincha58 36 минут назад

      у него очередной приступ! вот скажем Локомотив взял Кубок и тоже ребята радовались но они же (Валенсия) не Урал обыграли а Барсу с Месси пусть и в данный момент каталонцы не в форме а как радовались армейцы победившие причём дважды Реал хоть и на данный момент слабый Реал но победа она и есть победа и правильно что они радовались ведь есть чему а Уткин наверное не умеет радоваться вообще ничему совсем он в депрессии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      snob 1 час назад

      Уважаемая редакция, предлагаю ввести пометку "ирония", а то видимо здешний контингент в нее никак не может.
      Для тех кто прочитал и не понял, почему автор обосрал Барселону - он не Барселону обосрал, а протроллил тех, кто принижает победу Валенсии в матче. Данный текст - это пародия на типичного хейтера Барсы с его "аргументами".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2730

      BarStep 1 час назад

      Не любит Василий людей, вообще ни кого и ни чего любит в этой жизни... Ооочень негативный, завистливый и неприятный человек..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19358

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Телешакал: "Акелла промахнулся!!!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      andromend 1 час назад

      «Барселона» – беспомощная команда, Вальверде – физрук»?, а Василий самый самый умный и вообще... блогер. Хочет Рейнгольда подсидеть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2396

      САДЫЧОК 1 час назад

      Вася , все верно сказано !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17223

      Боцман59rus 2 часа назад

      Хаха, взять кубок короля финале с барсой, не повод для радости?
      А нашим ЗМСам от 1/4 ЧМ значит можно как дебилам прыгать от успеха
      Васька, лишь бы что пи7тануть для резонанс и хайпа

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +615

      Жёлто-синий 2 часа назад

      тренера менять барсе надо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6940

      Cules2013 2 часа назад

      Уткин уже всех так задрал, что его попёрли из всех мест, где он только комментировал. Осталось только личный канал создать и там ржать самому над своими же шутками. В общем-то, сейчас это оно и есть воочию.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71012
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru