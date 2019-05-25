Тренер «Валенсии» Марселино: «Я самый счастливый человек в мире»

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль поделился эмоциями после победы над «Барселоной» в финальном матче Кубка Испании (2:1).

«Это мой первый трофей. Я самый счастливый человек в мире. Это самый радостный день в моей карьере. Я очень рад. Благодарю игроков, тренерский штаб, персонал и свою семью.

Прошлый сезон был великолепным, а в этом мы начали не очень хорошо, но с помощью болельщиков, клуба и футболистов мы добились победы в финале. Благодаря им у меня появилась возможность выиграть свой первый титул в качестве тренера», – сказал Марселино.