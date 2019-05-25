Тренер «Валенсии» Марселино: «Я самый счастливый человек в мире»

Не чё себе как мало надо для счастья. Но в принципе врятли что то он выграет дальнейшем)
Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль поделился эмоциями после победы над «Барселоной» в финальном матче Кубка Испании (2:1).
«Это мой первый трофей. Я самый счастливый человек в мире. Это самый радостный день в моей карьере. Я очень рад. Благодарю игроков, тренерский штаб, персонал и свою семью.
Прошлый сезон был великолепным, а в этом мы начали не очень хорошо, но с помощью болельщиков, клуба и футболистов мы добились победы в финале. Благодаря им у меня появилась возможность выиграть свой первый титул в качестве тренера», – сказал Марселино.
- «Валенсия» выиграла Кубок Испании впервые с 2008 года.
- 53-летний Марселино до «Валенсии» возглавлял «Леальтад», хихонский «Спортинг», «Рекреативо», «Расинг», «Сарагосу», «Севилью» и «Вильярреал».