Главные новости дня. Объявлен состав сборной России на июньские матчи, «Сьон» продлил контракт с Митрюшкиным

Сборная России назвала окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром.
Экс-вратарь сборной Венгрии Кирай завершил карьеру. Он самый возрастной участник чемпионатов Европы.
L'Equipe: Сала не хотел переходить в «Кардифф».
Семин выполнил условия для автоматического продления контракта с «Локомотивом» до 2020 года.
«Сьон» объявил о продлении контракта с Митрюшкиным.
Бакаев: «После сезона я возвращаюсь в «Спартак».
Хуанфран уйдет из «Атлетико» после восьми лет в клубе.
AS: у Марио Фернандеса есть предложение от «Зенита», но игрок хочет перейти в «Атлетико».
Вызов Нойштедтера – главная странность в новом составе сборной России