Главные новости дня. Объявлен состав сборной России на июньские матчи, «Сьон» продлил контракт с Митрюшкиным

Сборная России назвала окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром.

Экс-вратарь сборной Венгрии Кирай завершил карьеру. Он самый возрастной участник чемпионатов Европы.

L'Equipe: Сала не хотел переходить в «Кардифф».

Семин выполнил условия для автоматического продления контракта с «Локомотивом» до 2020 года.

«Сьон» объявил о продлении контракта с Митрюшкиным.

Бакаев: «После сезона я возвращаюсь в «Спартак».

Хуанфран уйдет из «Атлетико» после восьми лет в клубе.

AS: у Марио Фернандеса есть предложение от «Зенита», но игрок хочет перейти в «Атлетико».

Вызов Нойштедтера – главная странность в новом составе сборной России