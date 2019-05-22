AS: у Марио Фернандеса есть предложение от «Зенита», но игрок хочет перейти в «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» интересуется защитником ЦСКА Марио Фернандесом. Впервые об этом сообщила Cadena Copa, сегодня AS подтвердил возможный трансфер.

Фернандес может заменить в клубе Хуанфрана, который объявил об уходе из команды. Сообщается, что у российского защитника есть предложение от «Зенита», но игрок хочет перейти в «Атлетико».

Ожидается, что ЦСКА потребует высокую сумму за переход Фернандеса. Transfermarkt оценивает игрока в 26 миллионов евро.