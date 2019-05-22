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    AS: у Марио Фернандеса есть предложение от «Зенита», но игрок хочет перейти в «Атлетико»

    Мадридский «Атлетико» интересуется защитником ЦСКА Марио Фернандесом. Впервые об этом сообщила Cadena Copa, сегодня AS подтвердил возможный трансфер.

    Фернандес может заменить в клубе Хуанфрана, который объявил об уходе из команды. Сообщается, что у российского защитника есть предложение от «Зенита», но игрок хочет перейти в «Атлетико».

    Ожидается, что ЦСКА потребует высокую сумму за переход Фернандеса. Transfermarkt оценивает игрока в 26 миллионов евро.

    • По информации Cadena Copa, «Атлетико» может преджлоить 30 миллионов за переход Фернандеса. Агент футболиста подтвердил интерес со стороны испанского клуба.
    • В текущем сезоне РПЛ Фернандес сыграл в 27 играх, забил один гол и отдал шесть голевых передач.
    • В Лиге чемпионов он провел шесть игр и не отметился результативными действиями.

    Источник: AS

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +480

      VVadic 8 минут назад

      Для Европы 25 говорили. Нам и Дибалу покупать и половину игроков из Порту!

      0
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      Рейтинг: +4714

      prezent2017 12 минут назад

      Пусть в Атлетику валит. Старый уже и весь побитый. Зениту молодого нужно и перспективного, как колумбийская шоколадка!

      0
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      Рейтинг: +10

      GSmall 15 минут назад

      Правильно.Пусть едет в Атлетико.А Зенит пусть ищет когото из Европы.Хоть того же Акунью

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