AS: у Марио Фернандеса есть предложение от «Зенита», но игрок хочет перейти в «Атлетико»

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Мадридский «Атлетико» интересуется защитником ЦСКА Марио Фернандесом. Впервые об этом сообщила Cadena Copa, сегодня AS подтвердил возможный трансфер.
Фернандес может заменить в клубе Хуанфрана, который объявил об уходе из команды. Сообщается, что у российского защитника есть предложение от «Зенита», но игрок хочет перейти в «Атлетико».
Ожидается, что ЦСКА потребует высокую сумму за переход Фернандеса. Transfermarkt оценивает игрока в 26 миллионов евро.
- По информации Cadena Copa, «Атлетико» может преджлоить 30 миллионов за переход Фернандеса. Агент футболиста подтвердил интерес со стороны испанского клуба.
- В текущем сезоне РПЛ Фернандес сыграл в 27 играх, забил один гол и отдал шесть голевых передач.
- В Лиге чемпионов он провел шесть игр и не отметился результативными действиями.