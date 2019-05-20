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    COPA: «Атлетико» предлагает 30 миллионов за Марио Фернандеса

    Мадридский «Атлетико» провел переговоры с представителями защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.

    По данным источника, обсуждение потенциального трансфера началось два дня назад. За трансфер Фернандеса «Атлетико» предлагает около 30 миллионов евро.

    • В нынешнем сезоне защитник сыграл в 34 матчах за ЦСКА, забил один гол и отдал девять результативных передач.
    • Его контракт активен до лета 2022 года.

    Бабаев: «У Влашича хорошие шансы остаться в ЦСКА. По Фернандесу официальных запросов не поступало»

    Источник: COPA

    Cadena Cope – сеть испанских радиостанций, второе по суммарному количеству слушателей в стране. В единый медиахолдинг также входит телеканал 13TV и журнал Diario ABC.

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3943

      Старикан 14 минут назад

      Для коняшек это будет большая потеря...

      0
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      Рейтинг: +284

      Elisey13 16 минут назад

      Продадут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1510

      InterMilLano1908 20 минут назад

      Блин если продадут то надо будет срочно искать замену ибо видеть набабкина справа очень удручающе

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2389

      САДЫЧОК > InterMilLano1908 18 минут назад

      а ,Дзюбу в телевизоре-ещё хуже !

      0
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      Рейтинг: -369

      SuperPAV9 20 минут назад

      Если уйдет то на понижение

      -3
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      Рейтинг: +2389

      САДЫЧОК 27 минут назад

      Отличный , защитник ! Мирового уровня ! Выведший в четвертьфинал , вместе с Черышевым НАШУ сборную !

      0
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      Рейтинг: +4683

      prezent2017 27 минут назад

      Во, пусть берут. У них бабла как г-на!

      0
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      Рейтинг: +847

      Фанат Рубина 41 минуту назад

      сос*** зенит! пусть 100 теперь придлагает

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      Рейтинг: +4572

      _Marqella_ 49 минут назад

      Хорошее предложение, хороший клуб...надо отпускать со спокойной душой...

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      Рейтинг: +15146

      VVM1964 50 минут назад

      Прощай , Марио )))

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      Рейтинг: +883

      Tsigan 56 минут назад

      Если это правда то нужно немедленно продавать и билет на самолёт в придачу взять на себя.

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