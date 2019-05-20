COPA: «Атлетико» предлагает 30 миллионов за Марио Фернандеса

Мадридский «Атлетико» провел переговоры с представителями защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.

По данным источника, обсуждение потенциального трансфера началось два дня назад. За трансфер Фернандеса «Атлетико» предлагает около 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник сыграл в 34 матчах за ЦСКА, забил один гол и отдал девять результативных передач.

Его контракт активен до лета 2022 года.

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