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    Бабаев: «У Влашича хорошие шансы остаться в ЦСКА. По Фернандесу официальных запросов не поступало»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с контрактами полузащитника Николы Влашича и защитников Родриго Бекао и Игоря Дивеева. Также Бабаев ответил на вопрос о возможной продаже Марио Фернандеса.

    — Каковы шансы выкупить его контракт Влашича у «Эвертона»?

    — Оцениваю их как достаточно высокие, работа в этом направлении ведется. Понятно, что задача не из легких, так как мы близки к тому, чтобы впервые за шесть лет остаться без Лиги чемпионов. И все шансы Николы остаться в ЦСКА очень хорошие. Будет ли это очередная аренда? Нет, речь о полноценном трансфере.

    — Что с Бекао и Дивеевым?

    — На следующей неделе постараемся решить вопросы по обоим и заключить полноценные контракты. В случае с Бекао осталось уладить некоторые формальности, Дивеев же на 99 процентов — игрок ЦСКА.

    — Продается ли Марио Фернандес?

    — Как известно, продается любой футболист, но пока никаких официальных запросов нам не поступало. Все, что появилось в прессе за последние дни, — лишь слухи. Готовы ли отпустить в российский клуб? Честно говоря, не знаю, что должно произойти, чтобы мы согласились… В любом случае пока даже на уровне разговоров этот вопрос не обсуждается.

    • Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» летом 2018 года на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.
    • В РПЛ футболист сыграл в 25 матчах, забил пять голов и отдал пять голевых передач.
    • В Лиге чемпионов он шесть раз вышел на поле и забил три гола.

    Источник: «Матч ТВ»

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      giluxa1963 6 минут назад

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