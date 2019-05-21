Агент Фернандеса подтвердил интерес к защитнику со стороны «Атлетико»

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Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, подтвердил, что «Атлетико» заинтересован в подписании 28-летнего игрока.
Сегодня в СМИ появилась информация, что мадридский клуб предложил армейцам около 30 миллионов евро за натурализованного бразильца.
«Могу подтвердить интерес со стороны «Атлетико» к Марио. Пока больше ничего сказать не могу», – сказал Машаду.
Ранее сообщалось, что футболиста хочет купить «Зенит».
- Фернандес перешел в ЦСКА из «Гремио» в 2012 году за 10,5 миллиона евро.
- В составе московской команды защитник провел 235 матчей, забил три гола и сделал 40 результативных передач.
- Контракт Фернандеса с красно-синими рассчитан до 2022 года.