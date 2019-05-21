Агент Фернандеса подтвердил интерес к защитнику со стороны «Атлетико»

Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, подтвердил, что «Атлетико» заинтересован в подписании 28-летнего игрока.

Сегодня в СМИ появилась информация, что мадридский клуб предложил армейцам около 30 миллионов евро за натурализованного бразильца.

«Могу подтвердить интерес со стороны «Атлетико» к Марио. Пока больше ничего сказать не могу», – сказал Машаду.

Ранее сообщалось, что футболиста хочет купить «Зенит».