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    Агент Фернандеса подтвердил интерес к защитнику со стороны «Атлетико»

    Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, подтвердил, что «Атлетико» заинтересован в подписании 28-летнего игрока.

    Сегодня в СМИ появилась информация, что мадридский клуб предложил армейцам около 30 миллионов евро за натурализованного бразильца.

    «Могу подтвердить интерес со стороны «Атлетико» к Марио. Пока больше ничего сказать не могу», – сказал Машаду.

    Ранее сообщалось, что футболиста хочет купить «Зенит».

    • Фернандес перешел в ЦСКА из «Гремио» в 2012 году за 10,5 миллиона евро.
    • В составе московской команды защитник провел 235 матчей, забил три гола и сделал 40 результативных передач.
    • Контракт Фернандеса с красно-синими рассчитан до 2022 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии9
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      Рейтинг: +8

      faze48 16 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +1068

      zritelx 32 минуты назад

      Так вот и в этом вопрос-хочет ли сам он уезжать, его неоднократные заявления, что денежный вопрос для него не главный, его все устраивает в клубе, вспомните его интервью о бразильском периоде его карьеры- не мог найти себя толком и в футболе, и вообще в жизни.

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      Рейтинг: +10451

      bset 1 час назад

      28 лет - самое время. Второго шанса может не быть. Если сам Марио хочет, конечно, покинуть Россию. Вдруг ему тут комфортно)

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      Рейтинг: +3966

      серега кашин 1 час назад

      конечно лучше ехать в европу пока не поздно

      0
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      Рейтинг: +548

      Борат 1 час назад

      хороший трансфер для российского футбола

      0
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      Рейтинг: +840

      Etiainen 1 час назад

      надо продавать, пока берут

      1
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      Рейтинг: +4499

      piligrim1986 1 час назад

      это его команда, он прям впишется

      2
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      Рейтинг: +798

      Mirak92 1 час назад

      Я так понял,на эту продажу ,влашича и купят!впринципе логично ,марио давно в топ клуб,раскрыться полностью.защита по суте больше ,чем созидателей,вроде влашича.хотя хочеться и машку и колю оставить.абеля сплавлять надо,никчемный игрок.ваню бы забрали на завершение карьеры!вроде впоряде еще!

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      Рейтинг: +861

      Фанат Рубина > Mirak92 43 минуты назад

      обляков щасс один из лучших

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