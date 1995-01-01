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    Sport_inside: «Зенит» предложил ЦСКА 20 миллионов за Фернандеса

    «Зенит» пытается приобрести у ЦСКА правого защитника Марио Фернандеса.

    По информации телеграм-канала Sport_inside, петербуржцы предложили армейцам 20 миллионов евро за 28-летнего футболиста.

    «Очевидно, что первое предложение будет отвергнуто, но интересен сам факт переговоров между клубами, которые почти десять лет назад заключили джентльменское соглашение не переманивать друг у друга игроков. Очевидно, что трансфер обсуждается на самом высоком уровне: МедведевГинер. А значит, детали переговоров, если они будут иметь продолжение, вряд ли будут публиковаться в спортивных СМИ», – пишет Sport_inside.

    • ЦСКА купил Фернандеса у «Гремио» в 2012 году за 10,5 миллиона евро.
    • В составе московского клуба защитник провел 232 матча, забил три гола и сделал 29 результативных передач.
    • Контракт футболиста с армейцами рассчитан до 2022 года.

    Источник: Телеграм-канал Sport_inside

    Образован в ноябре 2018 года от твиттера Sport-inside, который существует с мая 2013 года и имеет 13,2 тысячи подписчиков. На телеграм-канал на сегодняшний день подписано 1362 человека.

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3971

      ilichkadr 3 минуты назад

      Брехня..........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      александр п 8 минут назад

      Зачем ослаблять конкурента,снижая тем самым уровень РПЛ? РФС должно запрещать такие трансферы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      FENIX-SL 9 минут назад

      по нынешним тратам различных клубов
      он стоит не меньше 50 млн
      и то не для принципиального соперника за чемпионство

      4
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    • ...
      Рейтинг: +606

      Фанат Рубина 11 минут назад

      в стане цска в ответ написали наверно - ХАХАХАХАХХХА и добавили свои копейки другим предлагайте..
      им мелким шрифтом дописали 100 000 000 евро и тогда подумаем...

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