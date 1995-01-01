Sport_inside: «Зенит» предложил ЦСКА 20 миллионов за Фернандеса

«Зенит» пытается приобрести у ЦСКА правого защитника Марио Фернандеса.

По информации телеграм-канала Sport_inside, петербуржцы предложили армейцам 20 миллионов евро за 28-летнего футболиста.

«Очевидно, что первое предложение будет отвергнуто, но интересен сам факт переговоров между клубами, которые почти десять лет назад заключили джентльменское соглашение не переманивать друг у друга игроков. Очевидно, что трансфер обсуждается на самом высоком уровне: Медведев – Гинер. А значит, детали переговоров, если они будут иметь продолжение, вряд ли будут публиковаться в спортивных СМИ», – пишет Sport_inside.