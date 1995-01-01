Sport_inside: «Зенит» предложил ЦСКА 20 миллионов за Фернандеса

Брехня..........
«Зенит» пытается приобрести у ЦСКА правого защитника Марио Фернандеса.
По информации телеграм-канала Sport_inside, петербуржцы предложили армейцам 20 миллионов евро за 28-летнего футболиста.
«Очевидно, что первое предложение будет отвергнуто, но интересен сам факт переговоров между клубами, которые почти десять лет назад заключили джентльменское соглашение не переманивать друг у друга игроков. Очевидно, что трансфер обсуждается на самом высоком уровне: Медведев – Гинер. А значит, детали переговоров, если они будут иметь продолжение, вряд ли будут публиковаться в спортивных СМИ», – пишет Sport_inside.
- ЦСКА купил Фернандеса у «Гремио» в 2012 году за 10,5 миллиона евро.
- В составе московского клуба защитник провел 232 матча, забил три гола и сделал 29 результативных передач.
- Контракт футболиста с армейцами рассчитан до 2022 года.
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