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    Судья Николаев снова не сдал тесты и может завершить карьеру. В этом сезоне он не провел ни одной игры

    Арбитр Алексей Николаев на этой неделе в очередной раз не сумел сдать обязательные тесты для работы на матчах РПЛ. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на свои источники.

    В связи с этим 47-летний судья, с большой долей вероятности, завершит карьеру.

    Москвич обслуживает матчи высшего дивизиона России с 2002 года. В 2014 году он был признан лучшим арбитром страны. Позже занял должность заместителя главы департамента судейства и инспектирования РФС.

    В текущем сезоне Николаев не провел ни одного матча в качестве главного арбитра. На трех встречах он работал резервным судьей.

    Источник: «Р-Спорт»

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