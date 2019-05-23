Судья Николаев снова не сдал тесты и может завершить карьеру. В этом сезоне он не провел ни одной игры

Арбитр Алексей Николаев на этой неделе в очередной раз не сумел сдать обязательные тесты для работы на матчах РПЛ. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на свои источники.

В связи с этим 47-летний судья, с большой долей вероятности, завершит карьеру.

Москвич обслуживает матчи высшего дивизиона России с 2002 года. В 2014 году он был признан лучшим арбитром страны. Позже занял должность заместителя главы департамента судейства и инспектирования РФС.

В текущем сезоне Николаев не провел ни одного матча в качестве главного арбитра. На трех встречах он работал резервным судьей.