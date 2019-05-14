«Спорт-Экспресс»: РПЛ скоро представит новый чемпионский кубок

В ближайшее время РПЛ представит обновленный кубок чемпиона лиги, сообщает «Спорт-Экспресс».

Работы по его изготовлению трофея практически подошли к концу. Скоро его покажут на специальной презентации.

В текущем сезоне победителем Премьер-лиги стал «Зенит». Петербуржцы выиграли чемпионат России в пятый раз и получили чемпионский кубок в постоянное владение.