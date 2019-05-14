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    «Спорт-Экспресс»: РПЛ скоро представит новый чемпионский кубок

    В ближайшее время РПЛ представит обновленный кубок чемпиона лиги, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Работы по его изготовлению трофея практически подошли к концу. Скоро его покажут на специальной презентации.

    В текущем сезоне победителем Премьер-лиги стал «Зенит». Петербуржцы выиграли чемпионат России в пятый раз и получили чемпионский кубок в постоянное владение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2019 14:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +506

      Борат 14 мая, 15:01

      не удивлюсь, слижут с европы у кого-нибудь )))
      типа ушастого с ЛЧ
      а лучше б салатницу с бундеслиги )
      на неё потом можно сельдь под шубой накладывать и водку закусывать))))

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