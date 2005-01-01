Главные новости утра. Алисон второй сезон подряд выбивает «Барселону» из плей-офф, Суарес не забивает в 18-ти гостевых матчах ЛЧ подряд

Зубастик уже не тот, играет без фантазии, видать мозг жиром закатило... Барсукам пора пихнуть его подальше. Месси тоже сыграл не лучший мачо, хотя ударов по воротам он нанёс больше всех среди барсуков..., но это в данной ситуации, одно и тоже, что пернуть в тазик с водой, шум есть, а уровень воды тот же... В общем ливерные пули оказались с железным сердечником.
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