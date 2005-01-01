Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Главные новости утра. Алисон второй сезон подряд выбивает «Барселону» из плей-офф, Суарес не забивает в 18-ти гостевых матчах ЛЧ подряд

    Суарес не забивает в 18-ти гостевых матчах Лиги чемпионов подряд

    «Ливерпуль» – третий клуб в истории ЛЧ/КЧ, дошедший до финала после крупного поражения в первой игре полуфинала

    Алисон второй сезон подряд выбивает «Барселону» из плей-офф ЛЧ

    Вейналдум забил на 54 и 56 минутах – как Джеррард и Шмицер в финале ЛЧ-2005

    «Ливерпуль» третий раз при Клоппе вышел в финал еврокубка. Немец проводит четвертый сезон

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:03
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1570

      anjaneri 1 час назад

      Зубастик уже не тот, играет без фантазии, видать мозг жиром закатило... Барсукам пора пихнуть его подальше. Месси тоже сыграл не лучший мачо, хотя ударов по воротам он нанёс больше всех среди барсуков..., но это в данной ситуации, одно и тоже, что пернуть в тазик с водой, шум есть, а уровень воды тот же... В общем ливерные пули оказались с железным сердечником.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69922
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru