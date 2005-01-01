«Ливерпуль» – третий клуб в истории ЛЧ/КЧ, дошедший до финала после крупного поражения в первой игре полуфинала

«Ливерпуль» прошел «Барселону» в рамках полуфинала Лиги чемпионов (4:0; 4:3 по сумме двух матчей).
Красные стали третьей командой в истории Лиги чемпионов и его предшественника – Кубка чемпионов, сумевшей квалифицироваться в финал после крупного поражения в первом полуфинальном матче.
- В 1986 году «Барселона» выбила в Кубке чемпионов «Гетеборг» (0:3, 3:0, 5:4 пен.).
- В сезоне-1970/71 «Панатинаикос» прошел «Црвену Звезду» (1:4, 3:0).
- Красные сыграют в решающем матче еврокубка третий раз после назначения Юргена Клоппа главным тренером в октябре 2015-го года.