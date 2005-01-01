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    «Ливерпуль» – третий клуб в истории ЛЧ/КЧ, дошедший до финала после крупного поражения в первой игре полуфинала

    «Ливерпуль» прошел «Барселону» в рамках полуфинала Лиги чемпионов (4:0; 4:3 по сумме двух матчей).

    Красные стали третьей командой в истории Лиги чемпионов и его предшественника – Кубка чемпионов, сумевшей квалифицироваться в финал после крупного поражения в первом полуфинальном матче.

    • В 1986 году «Барселона» выбила в Кубке чемпионов «Гетеборг» (0:3, 3:0, 5:4 пен.).
    • В сезоне-1970/71 «Панатинаикос» прошел «Црвену Звезду» (1:4, 3:0).
    • Красные сыграют в решающем матче еврокубка третий раз после назначения Юргена Клоппа главным тренером в октябре 2015-го года.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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