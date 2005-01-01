«Ливерпуль» – третий клуб в истории ЛЧ/КЧ, дошедший до финала после крупного поражения в первой игре полуфинала

«Ливерпуль» прошел «Барселону» в рамках полуфинала Лиги чемпионов (4:0; 4:3 по сумме двух матчей).

Красные стали третьей командой в истории Лиги чемпионов и его предшественника – Кубка чемпионов, сумевшей квалифицироваться в финал после крупного поражения в первом полуфинальном матче.