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    «Ливерпуль» третий раз при Клоппе вышел в финал еврокубка. Немец проводит четвертый сезон

    «Ливерпуль» прошел «Барселону» в полуфинале Лиги чемпионов (4:0; 4:3 по сумме двух матчей).

    Красные сыграют в решающем матче еврокубка третий раз после назначения Юргена Клоппа главным тренером в октябре 2015-го года.

    «Ливерпуль» в финалах еврокубков при Клоппе:

    1:3 от «Севильи» в Лиге Европы-2015/16

    1:3 от «Реала» в Лиге чемпионов-2017/18

    Финал текущего розыгрыша ЛЧ состоится 1-го июня на «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Второй финалист определится в матче «Аякс»«Тоттенхэм», который состоится в 22:00 по московскому времени. Амстердамцы выиграли первый матч со счетом 1:0.

    • «У этого камбэка одно имя – Юрген. Этот камбэк не связан с тактикой или философией игры. Это произошло благодаря сердцу и душе тренера, невероятному чувству сопереживания, которое он привил своим игрокам. Они рисковали завершить свой прекрасный сезон ни с чем. А сейчас они в одном шаге от победы в Лиге чемпионов», – после матча сказал экс-главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.

    • За тур до конца сезона в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» занимает второе место в таблице, на очко отставая от «Манчестер Сити».

    Две минуты, которые подарили нам чудо

    Источник: Бомбардир

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