«Ливерпуль» третий раз при Клоппе вышел в финал еврокубка. Немец проводит четвертый сезон

«У этого камбэка одно имя – Юрген. Этот камбэк не связан с тактикой или философией игры. Это произошло благодаря сердцу и душе тренера, невероятному чувству сопереживания, которое он привил своим игрокам. Они рисковали завершить свой прекрасный сезон ни с чем. А сейчас они в одном шаге от победы в Лиге чемпионов», – после матча сказал экс-главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.