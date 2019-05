Суарес не забивает в 18-ти гостевых матчах Лиги чемпионов подряд

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес не смог отличиться в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» и продлил безголевую еврокубковую серию на выезде. Каталонцы проиграли английской команде со счетом 0:4 (3:4 – общий счет) и вылетели из турнира.

Уругвайский форвард не забивает на протяжении 18 выездных матчей «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Серия началась 20 октября 2015 года, когда Суарес не забил ни одного мяча в ворота «БАТЭ» (2:0).

Luis Suárez has not scored in his last 18 #UCL away games:



v BATE

v Arsenal

v Atlético

v Gladbach

v Man City

v Celtic

v PSG

v Juve

v Sporting

v Olympiacos

v Juve

v Chelsea

v Roma

v Spurs

v Inter

v Lyon

v Man Utd

v Liverpool pic.twitter.com/wUVKLBkgEL