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    Вейналдум забил на 54 и 56 минутах – как Джеррард и Шмицер в финале ЛЧ-2005

    Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль»«Барселона» закончился со счетом 4:0.

    Команда Юргена Клоппа выиграла противостояние (4:3) и вышла в финал.

    Полузащитник красных Джоджиньо Вейналдум забил на 54-й и 56-й минутах, став первым игроком на этой стадии турнира, оформившим дубль после выхода на замену.

    На этих же минутах забили хавбеки Стивен Джеррард и Владимир Шмицер в победном финале Лиги чемпионов-2004/05 против «Милана» (3:3, 3:2 по пенальти). «Ливерпуль» Рафаэля Бенитеса к перерыву уступал со счетом 0:3.

    • Решающий матч текущего розыгрыша состоится 1 июня на «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
    • Второй финалист определится в матче «Аякс»«Тоттенхэм». Первый закончился победой амстердамцев с минимальным счетом.

    Вейналдум – боец. Он играет с диареей и мотивирует своих фразой: «Если не забьешь, ты дерьмо»

    Источник: Бомбардир

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