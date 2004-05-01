Вейналдум забил на 54 и 56 минутах – как Джеррард и Шмицер в финале ЛЧ-2005

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Барселона» закончился со счетом 4:0.

Команда Юргена Клоппа выиграла противостояние (4:3) и вышла в финал.

Полузащитник красных Джоджиньо Вейналдум забил на 54-й и 56-й минутах, став первым игроком на этой стадии турнира, оформившим дубль после выхода на замену.

На этих же минутах забили хавбеки Стивен Джеррард и Владимир Шмицер в победном финале Лиги чемпионов-2004/05 против «Милана» (3:3, 3:2 по пенальти). «Ливерпуль» Рафаэля Бенитеса к перерыву уступал со счетом 0:3.

Решающий матч текущего розыгрыша состоится 1 июня на «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Второй финалист определится в матче «Аякс» – «Тоттенхэм». Первый закончился победой амстердамцев с минимальным счетом.

Вейналдум – боец. Он играет с диареей и мотивирует своих фразой: «Если не забьешь, ты дерьмо»