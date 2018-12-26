Комличенко – об отношениях со сборной России: «Максимум на данный момент – это подписка в инстаграме»

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко рассказал, что тренер сборной России Мирослав Ромащенко приезжал на матчи чешской команды, чтобы понаблюдать за его игрой.

– Переживали за сборную на чемпионате мира?

– Конечно, болел, как и вся страна.

– Изменилось ли отношение к россиянам и российским футболистам в Европе после ЧМ-2018?

– В Чехии многие знали еще до чемпионата, что в России собралась хорошая команда, а после него убедились в этом еще раз.

– В прошлом сезоне ваша голевая статистика была немного хуже.

– Я бы сказал намного хуже (смеется).

– Тем не менее футболист, забивающий в Европе четыре гола за сезон, может являться кандидатом в сборную России на ЧМ?

– На тот момент я не думал об этом. Когда начал забивать, Мирослав Ромащенко побывал на моих играх. Это уже о многом говорит.

– Официальный аккаунт сборной России в инстаграме читает вас. Скажите, это максимум ваших взаимоотношений на данный момент?

– На данный момент, да (смеется), это максимум. Но, честно говоря, я особо не задумываюсь об этом, потому что в любом случае мое дело – тренироваться, играть, помогать команде. Все решения принимает тренерский штаб. Даже не сомневаюсь, что за всеми кандидатами в сборную России внимательно следят.