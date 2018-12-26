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    Комличенко – об отношениях со сборной России: «Максимум на данный момент – это подписка в инстаграме»

    Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко рассказал, что тренер сборной России Мирослав Ромащенко приезжал на матчи чешской команды, чтобы понаблюдать за его игрой.

    – Переживали за сборную на чемпионате мира?

    – Конечно, болел, как и вся страна.

    – Изменилось ли отношение к россиянам и российским футболистам в Европе после ЧМ-2018?

    – В Чехии многие знали еще до чемпионата, что в России собралась хорошая команда, а после него убедились в этом еще раз.

    – В прошлом сезоне ваша голевая статистика была немного хуже.

    – Я бы сказал намного хуже (смеется).

    – Тем не менее футболист, забивающий в Европе четыре гола за сезон, может являться кандидатом в сборную России на ЧМ?

    – На тот момент я не думал об этом. Когда начал забивать, Мирослав Ромащенко побывал на моих играх. Это уже о многом говорит.

    – Официальный аккаунт сборной России в инстаграме читает вас. Скажите, это максимум ваших взаимоотношений на данный момент?

    – На данный момент, да (смеется), это максимум. Но, честно говоря, я особо не задумываюсь об этом, потому что в любом случае мое дело – тренироваться, играть, помогать команде. Все решения принимает тренерский штаб. Даже не сомневаюсь, что за всеми кандидатами в сборную России внимательно следят.

    • Комличенко перешел в «Младу Болеслав» из «Краснодара» летом 2017 года.
    • В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Чехии 28 матчей и забил 26 голов. Он установил рекорд лиги по числу мячей в одном сезоне.

    Источник: «Р-Спорт»

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