Матчи 28 тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в ВОВ и жертвах в Шереметьево

Игры 28-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о погибших в Великой отечественной войне и жертвах авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево.

В воскресенье, 5 мая, самолет Sukhoi Superjet 100 сразу после взлета был вынужден зайти на посадку из-за отказа электроники и радиосвязи. Во время посадки лайнер загорелся [он ударился о землю, в результате чего оторвались шасси и попали в топливный бак, что и вызвало пожар].

В самолете находились 73 пассажира и пять членов экипажа. 41 человек погиб.