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    РПЛ выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

    РПЛ выразила соболезнования в связи с трагедией, произошедшей вчера, 5 мая, в аэропорту Шереметьево.

    В воскресенье лайнер Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва – Мурманск, был вынужден совершить посадку сразу после взлета. Во время нее из-за неполадки одного из двигателей самолет загорелся. По последним данным в результате произошедшего погиб 41 человек из 78-ми, находившихся на борту.

    «Российская футбольная Премьер-лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. В этот трудный час мы с вами. Крепитесь», – говорится в сообщении на официальном сайте РПЛ.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8494

      vladimir-7 9 минут назад

      Соболезнований от РФС нет, наверно еще не отошли от празднования
      по поводу чемпионства Зенита.

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