РПЛ выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

РПЛ выразила соболезнования в связи с трагедией, произошедшей вчера, 5 мая, в аэропорту Шереметьево.

В воскресенье лайнер Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва – Мурманск, был вынужден совершить посадку сразу после взлета. Во время нее из-за неполадки одного из двигателей самолет загорелся. По последним данным в результате произошедшего погиб 41 человек из 78-ми, находившихся на борту.

«Российская футбольная Премьер-лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. В этот трудный час мы с вами. Крепитесь», – говорится в сообщении на официальном сайте РПЛ.