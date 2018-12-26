Комличенко – лучший бомбардир чемпионата Чехии

Очень слабый чемпионат в Чехии. Парню надо в более сильный чемпионат.
В последнем туре чемпионата Чехии «Млада Болеслав» разгромила «Фастав» (3:0). Российский нападающий Николай Комличенко забил два гола в этой игре.
У форварда 24 забитых мяча в сезоне, он стал лучшим бомбардиром чемпионата, на десять голов опередив Жана-Давида Богеля («Виктория»).
- Комличенко – воспитанник «Краснодара».
- Летом 2017 года он перешел в чешский клуб на правах аренды, соглашение было рассчитано на два года.
- В январе 2019 года его полностью выкупили у «Краснодара».