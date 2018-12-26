Комличенко – лучший бомбардир чемпионата Чехии

В последнем туре чемпионата Чехии «Млада Болеслав» разгромила «Фастав» (3:0). Российский нападающий Николай Комличенко забил два гола в этой игре.

У форварда 24 забитых мяча в сезоне, он стал лучшим бомбардиром чемпионата, на десять голов опередив Жана-Давида Богеля («Виктория»).