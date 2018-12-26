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    Комличенко – лучший бомбардир чемпионата Чехии

    В последнем туре чемпионата Чехии «Млада Болеслав» разгромила «Фастав» (3:0). Российский нападающий Николай Комличенко забил два гола в этой игре.

    У форварда 24 забитых мяча в сезоне, он стал лучшим бомбардиром чемпионата, на десять голов опередив Жана-Давида Богеля («Виктория»).

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
    • Летом 2017 года он перешел в чешский клуб на правах аренды, соглашение было рассчитано на два года.
    • В январе 2019 года его полностью выкупили у «Краснодара».

    Источник: Официальный сайт Фортуна лиги

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5148

      KLIM777 44 минуты назад

      Очень слабый чемпионат в Чехии. Парню надо в более сильный чемпионат.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1272

      Snek > KLIM777 16 минут назад

      Там он будет на лавке куковать.

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