Уткин: «Федун не умеет управлять футбольным клубом, поэтому всем рассказывает, как управлять российским футболом»

Ещё до этой игры в СМИ писали, что стоит ОЖИДАТЬ нового информационного шума вокруг Спартака.
Спартак оправдал выданные авансы.
Разгром Спартака от Арсенала ВЗБУДОРАЖИЛ всю футбольную общественность.
Уже пошли отставки, а Спартак подвергся ОЧЕРЕДНОЙ критической атаке.
Критикуют все кому не лень.
ДЕВЯТЫЙ вал критики ОБРУШИЛСЯ на Спартак.
А я, что писал до старта этого сезона и по его ходу!
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
- Спартак Карреры и Кононова уже и благополучно ПРОВАЛИЛИ прошлый и этот сезон, а провалить намного ЛЕГЧЕ, чем исправлять!
Всё говорило за то, что сезоны 2017/18 и 2018/19 будут для Спартака ПРОВАЛЬНЫМИ!
Всё вернулось НА КРУГИ СВОЯ и Федун остался у разбитого спартаковского КОРЫТА!
Судейские скандалы в пользу Спартака, как луч СВЕТА в ТЁМНОМ спартаковском царстве Федуна!
А когда помощь судей, согласно цены вопроса, не приносит Спартаку результата , то Каррера и Кононов СДУЛИСЬ вместе со Спартаком!
Следовательно:
- Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд, и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, но сдвигов НЕ БЫЛО!
Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!!
И только в сезоне 2016/17, когда Федун забросал и закидал судей миллионными деньгами, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место.
Именно благодаря скандальному судейству имени Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва, Федуна - Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
- Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон!!!
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
YouTube-блогер Василий Уткин охарактеризовал поведение владельца «Спартака» Леонида Федуна. Журналист полагает, что функционер не умеет управлять клубом.
«Леонид Федун определенно не умеет управлять футбольным клубом, поэтому он все время хочет рассказать, как управлять российским футболом. Это и есть самое интересное в его характере. Он выступил с программной речью на этот счет», – сказал Уткин.
- «Спартак» в РПЛ идет пятым.
- Шансы на чемпионство утрачены.
- Отставание от зоны Лиги чемпионов – пять очков.