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    Уткин: «Федун не умеет управлять футбольным клубом, поэтому всем рассказывает, как управлять российским футболом»

    YouTube-блогер Василий Уткин охарактеризовал поведение владельца «Спартака» Леонида Федуна. Журналист полагает, что функционер не умеет управлять клубом.

    «Леонид Федун определенно не умеет управлять футбольным клубом, поэтому он все время хочет рассказать, как управлять российским футболом. Это и есть самое интересное в его характере. Он выступил с программной речью на этот счет», – сказал Уткин.

    • «Спартак» в РПЛ идет пятым.
    • Шансы на чемпионство утрачены.
    • Отставание от зоны Лиги чемпионов – пять очков.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии13
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      Рейтинг: +553

      amazonaws 52 минуты назад

      Ещё до этой игры в СМИ писали, что стоит ОЖИДАТЬ нового информационного шума вокруг Спартака.
      Спартак оправдал выданные авансы.

      Разгром Спартака от Арсенала ВЗБУДОРАЖИЛ всю футбольную общественность.
      Уже пошли отставки, а Спартак подвергся ОЧЕРЕДНОЙ критической атаке.
      Критикуют все кому не лень.
      ДЕВЯТЫЙ вал критики ОБРУШИЛСЯ на Спартак.

      А я, что писал до старта этого сезона и по его ходу!

      Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
      - Спартак Карреры и Кононова уже и благополучно ПРОВАЛИЛИ прошлый и этот сезон, а провалить намного ЛЕГЧЕ, чем исправлять!
      Всё говорило за то, что сезоны 2017/18 и 2018/19 будут для Спартака ПРОВАЛЬНЫМИ!

      Всё вернулось НА КРУГИ СВОЯ и Федун остался у разбитого спартаковского КОРЫТА!
      Судейские скандалы в пользу Спартака, как луч СВЕТА в ТЁМНОМ спартаковском царстве Федуна!
      А когда помощь судей, согласно цены вопроса, не приносит Спартаку результата , то Каррера и Кононов СДУЛИСЬ вместе со Спартаком!

      Следовательно:
      - Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд, и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, но сдвигов НЕ БЫЛО!
      Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!!
      И только в сезоне 2016/17, когда Федун забросал и закидал судей миллионными деньгами, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место.
      Именно благодаря скандальному судейству имени Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва, Федуна - Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!

      - Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон!!!
      - Европу - ПРОВАЛИЛИ!
      - Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
      - Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
      ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
      Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!

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      Рейтинг: +2400

      mopecekca > amazonaws 45 минут назад

      Обоссать бы твой ипальник

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      Рейтинг: +9163

      slavutiq70 > amazonaws 17 минут назад

      Такого бреда давно не читал,,,,,

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      Рейтинг: +3328

      Агасфер 59 минут назад

      Капитан Глушаков управляет командой,команда управляет тренером Кононовым,Кононов управляет тренерским штабом,штаб не управляет ничем,судя по последним играм.Задача Федуна-правильно распорядиться средствами,выделенными Алекперовым(которому разрешил пилить недра ВВП),для этого он кого-то ещё нанимает.У всех рыльца в пуху,а ручки-в сале.Всем хорошо.В футбол у нас не для болельщика,его задача-создавать картинку и впечатление благополучия футбола.

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      Рейтинг: +12635

      DOCTOR PENALTY 59 минут назад

      Здесь Вася близок к истине.

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      Рейтинг: +1952

      Гиви Эрудитошвили 59 минут назад

      Достаточно посмотреть биографию Федуна. Какой из него собственник и управленец. Он типичный приспособленец из сообразительных, пришедший на смену умным...

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      Рейтинг: +5842

      ufos73 1 час назад

      Прямо как мой батя, бла бла бла, а как до дела дойдет все через опу, то же кстати учился на управляющего ))
      Управление в советах вообще цирком было, поэтому все и развалилось

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      Рейтинг: +19101

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Ликбез для Васи - собственники не управляют предприятиями, для этого нанимают профессиональных управленцев.

      1
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      Рейтинг: +5842

      ufos73 > gol_kak_sokol 1 час назад

      Он и профессиональных то нанять не может, вот в чем проблема!

      3
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      Рейтинг: +13167

      DVOK68 > gol_kak_sokol 1 час назад

      Так-то оно так.Токмо ежели собственник неумён,мягко говоря,то и управленцы будут вороватыми.Что собственно и происходит в клубе.

      2
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      Рейтинг: +713

      Стаz > gol_kak_sokol 30 минут назад

      А принимать ключевые решения в области назначения тренеров и трансферов игроков это не управление?

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      Рейтинг: +1029

      777+ > gol_kak_sokol 16 минут назад

      "Ликбез для Васи - собственники не управляют предприятиями, для этого нанимают профессиональных управленцев." - Ключевое слово в твоем высказывании ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ. Уж сколько их было и грамотных и не очень и вороватых и бескорыстных - а результата нет и не будет! По одному лекалу качать нефть на вышке, руководить банком или иметь успешный футбольный клуб никогда не получится! Необходимо быть хоть "немного в теме"... Вот с этим у Федуна - беда....))))) Вася прав на 100%!!!

      1
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      Рейтинг: +19101

      gol_kak_sokol > 777+ 6 минут назад

      Именно такие ответы на свой коммент я и ожидал. Все правы. Я просто уточнил теорию для Васи. На 100% согласен - Федун никудышный управленец.

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