Уткин: «Федун не умеет управлять футбольным клубом, поэтому всем рассказывает, как управлять российским футболом»

YouTube-блогер Василий Уткин охарактеризовал поведение владельца «Спартака» Леонида Федуна. Журналист полагает, что функционер не умеет управлять клубом.

«Леонид Федун определенно не умеет управлять футбольным клубом, поэтому он все время хочет рассказать, как управлять российским футболом. Это и есть самое интересное в его характере. Он выступил с программной речью на этот счет», – сказал Уткин.