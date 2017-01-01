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    Журналист Короткин: «В «Спартаке» уменьшение денег в футболе видят двигателем прогресса»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал об общении с людьми из «Спартака». В клубе считают, что уменьшение количества денег способно помочь российскому футболу.

    «Недавно общался с людьми, близкими к высшему руководству «Спартака». Как это ни смешно, люди видят одним из двигателей прогресса нашего футбола то, что стало меньше денег. У страны и футбольных клубов в частности. Это заставляет так или иначе обращать внимание на своих. Это наше спасение. Иногда бывает так, что, когда мало денег, это хорошо», – сказал Короткин.

    • «Спартак» идет в РПЛ пятым.
    • Шансы на чемпионство потеряны.
    • Отставание от зоны Лиги чемпионов – пять очков.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3402

      Спартач80 9 минут назад

      Ну как бы логика в этом есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3325

      Агасфер 22 минуты назад

      Если это без подтекста,то согласен с ними.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12620

      DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      Ну а что ещё могут сказать эти ворюги.

      0
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