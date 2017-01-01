Журналист Короткин: «В «Спартаке» уменьшение денег в футболе видят двигателем прогресса»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал об общении с людьми из «Спартака». В клубе считают, что уменьшение количества денег способно помочь российскому футболу.

«Недавно общался с людьми, близкими к высшему руководству «Спартака». Как это ни смешно, люди видят одним из двигателей прогресса нашего футбола то, что стало меньше денег. У страны и футбольных клубов в частности. Это заставляет так или иначе обращать внимание на своих. Это наше спасение. Иногда бывает так, что, когда мало денег, это хорошо», – сказал Короткин.