Комличенко: «Скаут «Андерлехта» спросил, почему не играю, а я сижу на трибуне, сосиску кушаю»

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко рассказал YouTube-каналу Евгения Савина «КраСава» об истории с приездом скаута из Бельгии.

«Была история смешная. Скаут «Андерлехта» приехал на игру, а у меня тогда была дисквалификация. Я сижу внизу на трибуне, сосиску кушаю. Он ко мне подходит и спрашивает: «Под каким номером играет Komlichenko?». Спрашивает, где сейчас этот футболист. Я к нему повернулся и сказал, что вот он я. Он даже за голову взялся», – поделился Комличенко.