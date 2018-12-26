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    Комличенко: «Скаут «Андерлехта» спросил, почему не играю, а я сижу на трибуне, сосиску кушаю»

    Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко рассказал YouTube-каналу Евгения Савина «КраСава» об истории с приездом скаута из Бельгии.

    «Была история смешная. Скаут «Андерлехта» приехал на игру, а у меня тогда была дисквалификация. Я сижу внизу на трибуне, сосиску кушаю. Он ко мне подходит и спрашивает: «Под каким номером играет Komlichenko?». Спрашивает, где сейчас этот футболист. Я к нему повернулся и сказал, что вот он я. Он даже за голову взялся», – поделился Комличенко.

    • В текущем сезоне 23-летний Комличенко забил 22 гола в 26 матчах чемпионата Чехии.
    • Комлчиенко – воспитанник «Краснодара».
    • В составе «быков» футболист числился с 2013 по 2018-й.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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