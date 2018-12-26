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    Комличенко: «Данни предлагал поменяться футболками, а у меня одна на весь сезон»

    Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко признался для YouTube-канала Евгения Савина «КраСава», что лучшим соперником на поле, против которого он встречался в чемпионате Чехии, является экс-игрок «Зенита» и московского «Динамо» Данни.

    «Очень высокого уровня игрок. И как человек фантастический. Мы были у него в гостях два раза, ужинали вместе с другими русскоязычными футболистами.

    Однажды мы проиграли 0:3 «Славии», а его поменяли чуть раньше. Ищу-ищу его, хочу поговорить и вижу, что он стоит и майку в руках держит. Подхожу, он мне уже протягивает футболку. А мне неудобно – у меня одна на весь сезон. Говорю: «Дружище, не могу, извини». Посмеялись. Потом я ему по почте отправил», – рассказал Комличенко.

    • В текущем сезоне 23-летний Комличенко забил 22 гола в 26 матчах чемпионата Чехии.
    • Комлчиенко – воспитанник «Краснодара».
    • В составе «быков» футболист числился с 2013 по 2018-й.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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