Влашич – после победы над «Анжи»: «Надо непременно выиграть матч с «Краснодаром»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич дал интервью после победы над «Анжи» (2:0) в 25-м туре чемпионата России.

«Было важно сегодня победить, потому что после последних матчей необходимо было вернуть уверенность в себе. Хорошо, что обогнали «Краснодар», но «Локомотив» все еще впереди. Нам надо непременно выиграть следующий матч. У нас было много шансов сегодня. Это была хорошая игра, и я рад результату.

«Краснодар» – очень важный матч для нас. Да, они отстают от нас, но в первом круге они были самым сложным соперником, как мне кажется. Я люблю вызовы, люблю играть против хороших команд. Еще хочу посмотреть на их стадион! Все ждут этот матч, это наслаждение», – сказал Влашич.