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    Влашич – после победы над «Анжи»: «Надо непременно выиграть матч с «Краснодаром»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич дал интервью после победы над «Анжи» (2:0) в 25-м туре чемпионата России.

    «Было важно сегодня победить, потому что после последних матчей необходимо было вернуть уверенность в себе. Хорошо, что обогнали «Краснодар», но «Локомотив» все еще впереди. Нам надо непременно выиграть следующий матч. У нас было много шансов сегодня. Это была хорошая игра, и я рад результату.

    «Краснодар» – очень важный матч для нас. Да, они отстают от нас, но в первом круге они были самым сложным соперником, как мне кажется. Я люблю вызовы, люблю играть против хороших команд. Еще хочу посмотреть на их стадион! Все ждут этот матч, это наслаждение», – сказал Влашич.

    • Команда Виктора Гончаренко занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ.
    • Выездной матч с «Краснодаром» состоится 28 апреля.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 23:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +253

      Борат 12 минут назад

      Краснодару уже деваться некуда, если и коням 3 очка отдадут, можно менять курс команды на середняка рпл)))

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