Главные новости дня. Футбол – самый популярный вид спорта в России, «Фиорентина» назначила Монтеллу

Мамаев: «Настроение? Отлично. С каждым днем все лучше и лучше»
Футбол – самый популярный вид спорта в России. Хоккей занимает десятое место
Головин приобрел предметов в видеоиграх почти на 2 миллиона рублей
Бундеслига лидирует по средней посещаемости за последние пять лет. РПЛ занимает 15-е место
В ночь преступления Кокорин и Мамаев потратили 396 тысяч
«Фиорентина» объявила о назначении Монтеллы на пост главного тренера
Владельцы «ПСЖ» могут купить «Рому» или «Милан
«Арсенал» рассматривает Верету в качестве замены Рэмзи
Лучшего защитника «Ювентуса» заменит парень, который никогда не играл в плей-офф ЛЧ