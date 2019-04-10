Главные новости дня. Футбол – самый популярный вид спорта в России, «Фиорентина» назначила Монтеллу

Мамаев: «Настроение? Отлично. С каждым днем все лучше и лучше»

Футбол – самый популярный вид спорта в России. Хоккей занимает десятое место

Головин приобрел предметов в видеоиграх почти на 2 миллиона рублей

Бундеслига лидирует по средней посещаемости за последние пять лет. РПЛ занимает 15-е место

В ночь преступления Кокорин и Мамаев потратили 396 тысяч

«Фиорентина» объявила о назначении Монтеллы на пост главного тренера

Владельцы «ПСЖ» могут купить «Рому» или «Милан

«Арсенал» рассматривает Верету в качестве замены Рэмзи

Лучшего защитника «Ювентуса» заменит парень, который никогда не играл в плей-офф ЛЧ