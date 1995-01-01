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    Cyberslovo: Головин приобрел предметов в видеоиграх почти на 2 миллиона рублей

    Телеграм-канал Cyberslovo подсчитал стоимость предметов, приобретенных в компьютерных играх полузащитником «Монако» и сборной России Александром Головиным.

    По информации источника, в CS:GO футболистов купил 200 «скинов» [от англ. skin – «кожа». 3D модели, заменяющие вид стандартного обмундирования. Часто «скины» называют «шкурками» оружия] на 23 тысячи долларов (около 1,5 миллиона рублей).

    В игре Dota 2 хавбек потратил на различные предметы [почти три тысячи элементов одежды] 6 тысяч долларов (примерно 400 тысяч рублей).

    За 10 ножей и снайперскую винтовку AWP Dragon Lore (CS:GO) Головин заплатил примерно 120 тысяч рублей. Множество «скинов» при этом носят именные названия – Kaltan17 [Калтан – родной город футболиста в Кемеровской области] или Golova17.

    • Россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • В этом сезоне Головин провел за монегасков 28 игр, забил два мяча и сделал три голевые передачи.

    Источник: Телеграм-канал Cyberslovo

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2519

      Добрый Бобер 16 минут назад

      Два мульта за комбинации нолей и единиц... Но это не бухло. Это не приведёт в КПЗ.

      0
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      Рейтинг: +433

      Cromathaar 18 минут назад

      Раскрутится в Европе и в 10 раз дороже потом фанатам продаст.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      SummerHAze 19 минут назад

      опять нефутбольная новость

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1376

      Ubuntu 21 минуту назад

      Он сам их заработал.
      А считать чужие деньги не хорошо

      1
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      Рейтинг: +2162

      panmon 23 минуты назад

      Ну и молодец! Не в казино проиграл же? Не пропил...

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