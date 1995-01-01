Cyberslovo: Головин приобрел предметов в видеоиграх почти на 2 миллиона рублей

Телеграм-канал Cyberslovo подсчитал стоимость предметов, приобретенных в компьютерных играх полузащитником «Монако» и сборной России Александром Головиным.

По информации источника, в CS:GO футболистов купил 200 «скинов» [от англ. skin – «кожа». 3D модели, заменяющие вид стандартного обмундирования. Часто «скины» называют «шкурками» оружия] на 23 тысячи долларов (около 1,5 миллиона рублей).

В игре Dota 2 хавбек потратил на различные предметы [почти три тысячи элементов одежды] 6 тысяч долларов (примерно 400 тысяч рублей).

За 10 ножей и снайперскую винтовку AWP Dragon Lore (CS:GO) Головин заплатил примерно 120 тысяч рублей. Множество «скинов» при этом носят именные названия – Kaltan17 [Калтан – родной город футболиста в Кемеровской области] или Golova17.