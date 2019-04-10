Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Мамаев: «Настроение? Отлично. С каждым днем все лучше и лучше»

    В среду, 10 апреля, в Пресненском суде Москвы продолжается заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Перед началом слушания Мамаев рассказал, как чувствует себя в эмоциональном плане.

    «Как настроение? Отлично. С каждым днем все лучше и лучше», – сказал Мамаев.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые два раза – на 60 дней, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:03
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1565

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Будь пацаном, и Все срастется!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      evgeniyovchinnikov 1 час назад



      теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает, я вот за 2 недели убрал пивной живот и подкачал пресс, а жена скинула пару кг. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- http://gg.gg/msblog

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17685

      афоня72 2 часа назад

      Мамае воообще красава.
      Не зря все тело в тату!! ( правда не по теме)!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Звезда запаса 2 часа назад

      Вот все их жалеют, а зря.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3049

      александр п > Звезда запаса 2 часа назад

      Чего их жалеть,им повезло ,вместо тяжкого труда на тренировках,почитывают себе книжки,да ТВ смотрят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10079

      bset 2 часа назад

      Судя по вчерашнему суду, большинство свидетелей за то, что хоть компания и была навеселе, но их спровоцировали. Плюс никакого сговора.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17685

      афоня72 > bset 2 часа назад

      А толк то будет?!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3049

      александр п > bset 2 часа назад

      Какой сговор ,даже пытались стул вырвать из рук Кокорина.На видео это хорошо видно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3049

      александр п > афоня72 2 часа назад

      Должны выпустить в зале суда.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17685

      афоня72 > александр п 1 час назад

      Да похер, ты скажи какой сговор....хотя ты уже писал, что юридического образования у тебя нет!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3049

      александр п > афоня72 1 час назад

      Если докажут сговор,это до 7 лет тюрьмы.Если нет ,освобождение прямо в зале суда.Тут образования не требуется.Всего две статьи УК ,или ,или.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17685

      афоня72 > александр п 1 час назад

      ДА НЕТ ТАМ *** и ганки!! ЭТО Я ТЕБЕ КАК МАЙОР МИЛИЦИИ ГОВОРЮ!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1035

      richi > афоня72 1 час назад

      Суд то заказной, могут что угодно нарисовать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +592

      Валерий1965 > афоня72 43 минуты назад

      Согласен как адвокат, но анализа видио в суде не будет. А, как майор полиции, вы должны понимать, что суд одним показаниям свидетелей "поверит", другие объявит непоследовательными и оценит их критически... И будет хулиганка....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77084
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67539
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru