Мамаев: «Настроение? Отлично. С каждым днем все лучше и лучше»

В среду, 10 апреля, в Пресненском суде Москвы продолжается заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

Перед началом слушания Мамаев рассказал, как чувствует себя в эмоциональном плане.

«Как настроение? Отлично. С каждым днем все лучше и лучше», – сказал Мамаев.