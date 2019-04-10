Мамаев: «Настроение? Отлично. С каждым днем все лучше и лучше»

Будь пацаном, и Все срастется!!
В среду, 10 апреля, в Пресненском суде Москвы продолжается заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.
Перед началом слушания Мамаев рассказал, как чувствует себя в эмоциональном плане.
«Как настроение? Отлично. С каждым днем все лучше и лучше», – сказал Мамаев.
- В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые два раза – на 60 дней, третий – на полгода (до 25 сентября).