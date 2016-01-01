«Арсенал» рассматривает Верету в качестве замены Рэмзи

Полузащитник «Фиорентины» Жордан Верету входит в трансферный список «Арсенала».
Лондонцы рассматривают француза в качестве возможной замены Аарону Рэмзи, который уже подписал контракт с «Ювентусом» и летом покинет лондонский клуб. Предполагается, что флорентийцы попросят за Верету 30 миллионов евро.
В услугах 26-летнего футболиста также заинтересованы «Наполи» и «Интер».
- Верету перешел в «Фиорентину» из «Астон Виллы» летом 2017 года за 7 миллионов евро.
- В этом сезоне центральный хавбек провел за команду из Флоренции 30 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.