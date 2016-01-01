«Арсенал» рассматривает Верету в качестве замены Рэмзи

Полузащитник «Фиорентины» Жордан Верету входит в трансферный список «Арсенала».

Лондонцы рассматривают француза в качестве возможной замены Аарону Рэмзи, который уже подписал контракт с «Ювентусом» и летом покинет лондонский клуб. Предполагается, что флорентийцы попросят за Верету 30 миллионов евро.

В услугах 26-летнего футболиста также заинтересованы «Наполи» и «Интер».