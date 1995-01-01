Лучшего защитника «Ювентуса» заменит парень, который никогда не играл в плей-офф ЛЧ

Сегодня у Ругани будет главный матч в жизни.

На тренировке перед игрой с «Аяксом» Джорджо Кьеллини получил икроножное повреждение, поэтому не сможет принять участие в матче. Другой опытный защитник Барцальи уже четыре месяца лечит травму. У Аллегри не остаeтся вариантов, кроме Даниэля Ругани, который ещe никогда не играл в плей-офф Лиги чемпионов.

Что это за игрок?

Даниэле воспитывался в «Эмполи» и там же начинал профессиональную карьеру. Уже в молодeжке Ругани стал лидером команды и железным игроком основы. В 16 лет на товарищеском турнире итальянца заметил Антонио Конте. С того момента «Ювентус» начал пристально следить за Даниэле.

По итогам сезона-13/14 Ругани признали лучшим защитником Серии Б. Молодому защитнику было всего 20 лет. Конте настолько высоко оценил футболиста, что вызвал его в сборную Италии.

Тогда в высшую лигу «Эмполи» выводил Маурицио Сарри. Когда тренера спросили, кого он считает лучшим молодым игроком Италии, он ответил: «Это Ругани. У него великолепные концентрация и видение поля. Он сыграл под моим руководством в 18 лет, и уже в том возрасте он великолепно себя проявил».

Сарри настолько ценит Ругани, что прошлым летом сделал его одной из главных целей «Челси». Переговоры подтверждал агент футболиста, речь шла о сумме в 50 миллионов евро. Но сделка так и не состоялась. Футболист захотел остаться в Италии, а весной продлил контракт с «Ювентусом» до 2023 года.

В своeм первом сезоне в Серии А Даниэле сыграл каждую минуту во всех 38 матчах. Его хвалили тренеры соперников, журналисты и аналитики. Уже по ходу сезона «Ювентус» выкупил часть прав на футболиста. За хладнокровность, чтение игры и хороший пас Ругани сравнивали с Мальдини и Нестой. Последний хвалил его: «Из молодых защитников Ругани и Романьоли. Я бы охотно поработал с ними в качестве тренера».

Вечно молодой, вечно перспективный

За три с половиной сезона в «Ювентусе» Ругани так и не смог стать игроком основы. В среднем он проводит по 20 матчей за сезон во всех турнира и не убеждает тренера своей игрой. На ответственные игры Аллегри, как правило, выбирает более опытных защитников. За весь период в клубе Даниэле сыграл всего четыре полных матча в Лиге чемпионов.

В Италии застой защитника объясняют отсутствием честолюбия. Похоже, так и есть. Даниэле – застенчивый парень, избегает внимания прессы, не стремится оказываться в центре внимания. Аллегри сам как-то сказал, что Даниэле не хватает агрессии в характере.

Ругани с большим уважением относится к партнeрам, не считает их своими конкурентами и просто ждeт шанса.

«Я не желаю Бонуччи оказаться на скамейке запасных, потому что желать худшего другим – не в моeм стиле. Думал ли я о том, что в составе другого клуба играл бы чаще? Нет, я счастлив в «Ювентусе». Я иду по своему пути и когда-нибудь займу место в основе. Я всe еще молод, и я думаю, что у меня еще есть возможность для роста», – говорил Даниэле, когда его спросили о конкуренции.

Аллегри поддерживает защитника и считает, что нет проблемы в том, что он пока не закрепился в основе: «Не забывайте, что в 23-24 года Кьеллини играл совсем не так, как играет сейчас. Тогда его время ещe не пришло».

Рядом есть ещe один яркий пример. В Барцальи (кумир Ругани в детстве) тоже когда-то перестали верить и называли «вечно перспективным». Андреа же по-настоящему раскрылся только к 30 годам.

Без Кьеллини будет тяжело

Потеря Кьеллини перед матчем может стать большой проблемой для «Юве». В этом сезоне в играх без Джорджио команда играла заметно слабее. Потеря любого другого игрока не сказывалась на команде так сильно. С Кьеллини на поле «Ювентус» в среднем пропускает 0.4 гола за игру, без него – 0.94, почти в два с половиной раза чаще. Аллегри не скрывает разочарования от потери опытного центрдефа: «Сейчас у меня в распоряжении только два центральных защитника. Конечно, это нездоровая ситуация».

Возможно, Массимилиано намекает на продажу Мехди Бенатиа. Марокканца продали этой зимой, а ему на замену не приобрели никого. Фанаты клуба были в ярости от такого хода руководства. Сейчас у них снова появился повод напомнить владельцам «Юве» о продаже Бенатиа.

Ругани справится?

Практически в каждом матче Лиги чемпионов «Аякс» тен Хага показывал мощный прессинг. Именно за счeт него был переигран «Реал». Сильные качества Ругани – принятие лучших решений с мячом и видение поля. Это как раз то, что поможет ему преодолеть давление голландцев. Эти же качества главные у Бонуччи. Поэтому есть вероятность, что сегодня «Аякс» откажется от прессинга и попытается воспользоваться слабыми местами центральных защитников «Юве» – они оба неуверенно себя чувствуют, когда соперники забрасывают им мяч за спину.

Вчера Аллегри похвалил игрока на пресс-конференции: «Даниэле – один из лучших молодых игроков Италии, а также один из лучших защитников в Европе. Он справится».Сам Ругани никогда не кичился своим талантом: «Кто-то рождается феноменом. Я не такой. Мне нужно работать, если я хочу иметь большое будущее. Я амбициозен и никогда не удовлетворен собой».

Ругани ещe никогда не играл в плей-офф ЛЧ, ему вообще редко доверяют в больших матчах. Сегодняшний матч – настоящая проверка для него. Возможно, самая большая в карьере. Лучший момент, чтобы доказать, что ты не просто перспективный лавочник «Ювентуса».

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Видео взято с официального канала «Ювентуса» на YouTube