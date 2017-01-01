Футбол – самый популярный вид спорта в России. Хоккей занимает десятое место

Самый популярный вид спорта в России – футбол. Об этом сообщили на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ.

Футболом в стране занимается 3 миллиона 99 тысяч 967 человек. На втором месте располагается волейбол (2 миллиона 316 тысяч 135 человек), на третьем – плавание (1 миллион 916 тысяч 140 человек).

Хоккеем занимаются 636 тысяч 842 человека. Это десятый показатель.

Количество людей, занимающихся всеми наиболее популярными в России видами спорта, выросло за последние три года.