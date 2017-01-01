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    Футбол – самый популярный вид спорта в России. Хоккей занимает десятое место

    Самый популярный вид спорта в России – футбол. Об этом сообщили на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ.

    Футболом в стране занимается 3 миллиона 99 тысяч 967 человек. На втором месте располагается волейбол (2 миллиона 316 тысяч 135 человек), на третьем – плавание (1 миллион 916 тысяч 140 человек).

    Хоккеем занимаются 636 тысяч 842 человека. Это десятый показатель.

    Количество людей, занимающихся всеми наиболее популярными в России видами спорта, выросло за последние три года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии9
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      Рейтинг: +14113

      VVM1964 1 минуту назад

      Думаю , что расценивать показатель популярности того или иного вида спорта только количеством занимающихся этим видом спорта совершенно субъективно и не правильно - надо учитывать количество болельщиков , просмотры трансляций и прочее .

      0
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      Рейтинг: +59

      Юрбан-Зенит 35 минут назад

      Отдавать свое чадо в хоккей недешево. В глубинках так и вовсе не везде можно заниматься

      0
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      Рейтинг: +4081

      BRO_football 53 минуты назад

      Что значит "занимается"? Если школьники во дворе мяч гоняют, то можно ли назвать, что они занимаются футболом? Или если летом я купаюсь на речке, это означает, что я занимаюсь плаванием?
      Раз так, то ничего удивительного в этом нет. Чтобы "заниматься" футболом нужен только мяч и некое подобие ворот. Чтобы заниматься плаванием, даже одежда не нужна. А чтобы заниматься хоккеем, нужен в первую очередь лёд, а уже потом коньки, экипировка, клюшка, ворота. Всё это не у всех есть и может дорого стоить.
      Другое дело, если считали только тех людей, которые занимаются футболом на профессиональном или любительском уровне.

      1
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      Рейтинг: +1196

      VGreen > BRO_football 42 минуты назад

      Ну, очевидно, что считали тех, кто записан в соответствующие секции. Не по дворам же ходили считали.

      2
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      Рейтинг: +1035

      richi 1 час назад

      Если правильно посчитать, то футбол будет ну ни как не на первом месте. У нас столько полей футбольных нет. На первом месте буде минифутбол - по количеству занимающихся. А футбол на 1 месте по количеству болельщиков.

      2
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      Рейтинг: +1035

      richi 1 час назад

      Плаванием, как спортом, почти ни кто не занимается. Подавляющее число пенсионеры и жиртресты. Примерно тоже самое и с волейболом. Хоккей самый дорогой, из широко распространенных, вид спорта. Им в основном занимаются для достижения каких то результатов. А о количестве болельщиков вообще молчу. В России хоккей вид спорта N2.

      1
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      Рейтинг: -3

      evgeniyovchinnikov 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +6205

      parevg > evgeniyovchinnikov 37 минут назад

      Гори в аду, спаммер долбаный

      0
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      Рейтинг: +5551

      FanatSerj 2 часа назад

      а где там Керлинг ? ))
      Зато я точно знаю самый не популярный вид спорта, это мужское синхронное плавание, там всего один чувак )))

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