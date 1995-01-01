Владельцы «ПСЖ» могут купить «Рому» или «Милан»

Правительство Катара рассматривает вопрос о приобретении итальянских клубов.

Компания Qatar Sports Investments, которая владеет «ПСЖ», заинтересована в инвестировании в «Рому» или «Милан».

Президент римлян Джеймс Паллотта может продать клуб, если проект нового стадиона не получит должного продолжения. Кроме того, спонсором «Ромы» является катарская авиакомпания Qatar Airways .

Что касается «Милана», то нынешний владелец клуба фонд Elliott Management может передать красно-черных новому владельцу после того, как приведет в порядок клубные счета и утвердит план нового стадиона.